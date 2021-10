Où chercher le prochain hotspot d’investissement immobilier

Le marché de l’investissement immobilier est resté actif à travers les événements de ces derniers mois, mais certains choix de localisation évoluent. Alors que de nombreux domaines éprouvés sont toujours en tête du peloton, certains nouveaux arrivants ont été ajoutés au mélange.

Pour la plupart des investisseurs immobiliers, la recherche d’un emplacement d’investissement à haut rendement et à l’épreuve du temps est la priorité absolue. Ces dernières années, il y a eu une division nord-sud croissante lors de l’analyse des perspectives de localisation. Alors que le sud-est et Londres exigent généralement des prix de vente plus élevés et des rendements relatifs inférieurs, le nord et les Midlands se sont avérés plus populaires du point de vue de l’investissement.

Selon de nouvelles recherches de Select Property, cela est en grande partie inchangé. Certains des hotspots préférés des investisseurs offrent toujours les meilleures opportunités. Cependant, il y a eu un léger glissement vers de nouveaux domaines qui pourraient offrir de bons rendements. Reste à savoir si ces points chauds seront de courte durée, et de nombreux investisseurs préféreront toujours la sécurité d’une haute performance à long terme.

Essayé, testé et top

Le guide examine des facteurs tels que le nombre de start-ups locales, le taux d’emploi, la valeur forfaitaire moyenne, la VAB et les prix des logements.

Dans le top 10 se trouvent quelques noms familiers dans le domaine de l’investissement immobilier. Arrivé à la deuxième place et historiquement à la première place, Manchester est toujours l’un des endroits les plus prometteurs pour acheter une propriété. Avec une population de plus de 2,5 millions d’habitants, la ville et ses environs prospèrent.

Le prix moyen d’un appartement y est de 198 686 £, laissant place à la croissance du capital ainsi qu’à des rendements maximaux. En effet, le rendement locatif mensuel moyen est extrêmement élevé, à 6,14 %.

Birmingham figure également dans la liste des 10 meilleurs, à la quatrième place. De même, il compte plus de 2,5 millions d’habitants et ce chiffre devrait augmenter considérablement. Du point de vue de l’investissement immobilier, les rendements sont également excellents, autour de 5,9% en moyenne. Les prix de l’immobilier sont légèrement moins chers, avec un prix forfaitaire moyen de 179 619 £. Au cours des 12 derniers mois, ce chiffre a en fait augmenté de 10,77 %, car davantage d’investissements et de régénération ont eu un impact sur la région.

Un autre domaine qui a déjà attiré de nombreux investisseurs est Liverpool. Cela apparaît sixième dans la liste de Sélectionner une propriété. Ici, les appartements moyens sont encore moins chers à 160 622 £, mais il s’agit d’une augmentation de 6,59 % au cours des six derniers mois. Les rendements de Liverpool sont réputés élevés et se situent actuellement à une moyenne de 5,83 %.

Alternatives à l’investissement immobilier

De façon intéressante, Southampton vient en premier pour un emplacement pour acheter une propriété. Il a obtenu de bons résultats pour la VAB, les créations d’entreprises et la croissance de l’emploi, ce qui en fait un emplacement prometteur et prometteur. La ville compte une importante population étudiante et un grand nombre de personnes vivant dans des logements locatifs privés.

Les propriétés y sont légèrement plus chères, à 214 638 £ pour un appartement moyen. Les prix ont augmenté d’environ 5,66 % au cours de la dernière année et les rendements sont solides à environ 5,15 %.

L’extérieur de Londres est un autre quartier de plus en plus populaire. Alors que de plus en plus de personnes migrent loin de la vie urbaine, elle offre le meilleur des deux mondes. En troisième position sur la liste, elle compte une population énorme de près de cinq millions d’habitants et 23,85 % des propriétés sont des logements locatifs privés.

Ces dernières années, les prix de l’immobilier à Londres se sont stabilisés. Si elle continue d’attirer les jeunes actifs comme les investisseurs, de nombreux propriétaires se diversifient en dehors de la capitale. Grâce à l’évolution des modes de vie à la suite de Covid, cette tendance s’est accentuée alors que les gens recherchent un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Pour les investisseurs immobiliers à la recherche de logements locatifs fiables, alors que Londres a encore beaucoup à offrir, le nord de l’Angleterre a tendance à récolter les meilleurs rendements ainsi que les meilleures perspectives d’appréciation du capital.

