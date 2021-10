Où, comment et quand le voir ici au Mexique

« Chucky, la série » : Où, comment et quand la voir ici au Mexique | Instagram

Le nouveau série Chucky, la poupée la plus célèbre au monde, fait sensation bien qu’elle ne soit pas encore sortie ici au Mexique, tant de gens se demandent quand ils pourront la voir et surtout sur quelle plateforme.

Il ne fait aucun doute que les séries sur les personnages de films de horreur Ils sont devenus très populaires ces dernières années.

Et en effet depuis quelques semaines, Chucky est la série dont tout le monde parle, puisque la poupée diable la plus célèbre au monde est revenue après plusieurs années dans une série qui a été un succès aux Etats-Unis.

Et bien que plusieurs épisodes soient déjà sortis dans le pays nord-américain, la série n’est pas encore disponible au Mexique ou en Amérique latine.

Cependant, cela changera très bientôt, puisque le studio en charge de la série a déclaré qu’elle arriverait dans les prochains jours, ce sera donc une première idéale à voir dans Halloween.

Nous vous avons récemment parlé un peu de la nouvelle série Chucky, qui a eu des surprises sans fin en raison de la nouvelle facette de la poupée redoutée, puisqu’elle a même fait de Glenn / Glenda, son fils Queer, canon, alors les fans espèrent qu’il y aura plus de surprises dans les prochains épisodes.

Il est à noter qu’à travers la plateforme de streaming Étoile + Vous pourrez profiter de la série Chucky à partir du 27 octobre prochain au Mexique, donc si vous êtes fan de la poupée la plus malveillante des films d’horreur, vous ne pouvez pas manquer sa série.

Cependant, pour pouvoir le voir, vous devrez engager le service de plate-forme de divertissement, qui propose actuellement plusieurs promotions pour les nouveaux abonnés.

D’un autre côté, l’une des choses qui a le plus ému les fans en plus du tempérament classique de Chucky, a été le retour de Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany, que nous avons vue dans « The Bride of Chucky », étant l’un des personnages les plus aimés de la franchise, et qu’il aura un rôle important dans la série qui se déroule dans une petite ville des États-Unis où Chucky apparaît.

Selon la plateforme de divertissement, la première saison de Chucky aura huit chapitres, et on ne sait pas si ce sera une mini-série ou aura une suite, car elle a eu une excellente acceptation.

En fait, dès le premier chapitre, il est devenu le favori des jeunes et des adultes qui ont fait des cauchemars lors de sa première apparition en 1988, la nostalgie étant l’un des éléments qui ont fait le succès de la série.

On s’attend même à voir le retour d’autres personnages comme Andy Barclay, l’éternel ennemi de Chucky, étant responsable du succès de la franchise Child’s Play, puisqu’après la mention de Glenn, il est possible que dans les saisons à venir nous verrons d’anciens personnages de la saga.