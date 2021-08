Où devrait se dérouler la saison 2 de « The White Lotus » ?

La première saison de The White Lotus présentait de magnifiques vues sur l’océan, des vues panoramiques du paysage hawaïen et six épisodes de touristes fortunés exigeant des surclassements de chambre, réprimandant les employés de l’hôtel et faisant généralement des ravages avec leur privilège toxique. Maintenant que HBO a renouvelé la série avec un nouveau casting et un nouvel hôtel, il est temps de se demander : où Lotus devrait-il aller pour la saison 2 ? Et à quoi devrait ressembler cette saison ?

Notre personnel a quelques suggestions.

Le club de Yellowstone

Katie Boulanger: La deuxième saison de The White Lotus viendra dans le cadre d’un format d’anthologie, avec un casting entièrement différent. Et pourtant! Je veux qu’il maintienne même les relations les plus tangentielles avec la saison 1, c’est pourquoi le placer dans une version à peine voilée du Yellowstone Club – cette destination de ski du Montana avec ses remontées mécaniques baller bubble et son slogan “Private Powder”, cet endroit qui dans la vraie vie, est déchiqueté par les Zuckerberg et les duos de célébrités condamnés du monde – cela aurait tellement de sens.

Peut-être que Nicole serait là pour une sorte de conférence sur le leadership éclairé en sa qualité de CFO de Poof. (Et peut-être qu’elle amènerait sa fille avec elle, ce qui entraînerait des confrontations de loge extrêmement ironiques entre Olivia et les stars fondatrices libertaires?) Peut-être que Shane serait là avec les gars, rester avec la mère de quelqu’un d’autre pour changer. Peut-être dans une ruée pour ne pas être poursuivi, la station OG White Lotus installerait le cher Dillon dans le nord dans une douce sinécure de snowboard.

Avec ou sans ces personnages, il s’agit d’un cadre qui, avec ses éléments météorologiques extrêmes, ses tensions entre les habitants et les visiteurs et ses liens avec l’argent de la technologie et les homesteaders de la vieille école du Montana, pourrait donner lieu aux mêmes examens claustrophobes de l’humanité (et de l’homme -bébés) présent dans la saison 1 de l’émission. Peu importe combien d’argent vous avez : En palmes ou en chaussures de ski, tout le monde marche un peu de façon amusante.

Île Langara, Colombie-Britannique

Ben Lindbergh: J’ai déjà vécu la prochaine saison du Lotus Blanc. Il y a quelques années, j’ai fait un voyage en famille dans un lodge sur l’île Langara dans la nature sauvage de la Colombie-Britannique, un endroit si éloigné que nous avons dû prendre un avion à hélice et un hélicoptère pour nous y rendre. C’était le lotus blanc, sans les palmiers ni le manager condamné à la Basil Fawlty. Il y avait des baleines et des vues panoramiques; les membres du personnel qui ont fait signe avec des sourires fixes à notre arrivée; des touristes habilités divertis par l’art et la culture haïdas; conversations grimaçantes au dîner; et un enfant de la ville aux prises avec le fait d’être coupé de la technologie. (OK, ce dernier était moi.)

Certes, personne n’est mort. Mais comment est-ce pour une torsion: nous sommes arrivés le même jour qu’un grand groupe de conservateurs politiques lors d’une excursion de style Friends of Abe. Grâce à une erreur de siège (un vrai coup d’Armond), nous avons dîné un soir dans la même pièce que des sommités telles que Rick Santorum, Foster Friess, Jim DeMint, Mark Meckler et Kevin Sorbo (« Sorbs » à ses amis pêcheurs). Au milieu des excuses murmurées des serveurs – toutes les jeunes femmes qui voulaient être ailleurs – nous avons eu droit à un discours sur l’état de l’Union du Tea Party, suivi d’un discours offensant (et apparemment populaire) des Sorabes sur la façon dont Hollywood l’avait mis sur liste noire lui et son prochain film chrétien, Let There Be Light, une affaire de famille financée par Sean Hannity. Ma femme a pris des notes sur ce que nous avons entendu afin qu’un jour, comme l’a dit ma belle-sœur, nous puissions « trouver un moyen d’utiliser cette information pour de bon ». Mike White, nous attendons votre appel.

Les Alpes

Alison Herman: Dans la saison 2 de The White Lotus, une famille de type Mossbacher prend des vacances au ski dans les Alpes, seulement pour que le père abandonne sa femme et ses enfants pour courir en sécurité lorsqu’une avalanche glisse un peu trop près de l’endroit où ils déjeunent. . Ce qui était censé être une escapade reposante se transforme en un référendum accablant sur la masculinité, la parentalité et le besoin monstrueusement égoïste de survivre. En gros, ce que je dis, c’est que la saison 2 de The White Lotus devrait juste refaire la comédie noire Force Majeure de Ruben Ostlund, mais mieux que le remake milquetoast qui existe déjà. Privilège, pulsions primitives, jolis décors, tout y est !

Étant donné que Jesse Armstrong de Succession a un crédit d’écriture sur les stars de Downhill et de Veep Julia Louis-Dreyfus, le concept est déjà essentiellement dans la famille HBO. JLD garde son rôle ; tout le monde est refondu.



La côte du New Jersey

Jean Gonzalez: Il y a une scène dans Lotus où Rachel dîne avec Shane dans un petit deux-top et elle ne peut pas cacher son mépris lorsqu’elle voit les Mossbacher. “Cette famille”, dit-elle en se penchant et en chuchotant à son nouveau mari, “est odieuse.”

Elle a raison. Ils sont odieux. Tout le monde dans la série tombe quelque part sur le spectre odieux, y compris et surtout son nouveau mari bratty, qui est la réponse à la question: “Et si une pagaie frat mais humaine?” Mais la partie odieuse, c’est la clé de la série. Et quel cadre meilleur ou plus naturel pour la fondation odieuse de la série que la côte du New Jersey ?

Bien sûr, il y a l’émission de téléréalité MTV, mais elle a toujours réussi à être moins mordante – et moins réelle – que le sujet réel et facilement exploité que Lotus pourrait brancher sur son modèle déjà établi. Au lieu de dîners hors de prix dans un complexe hôtelier opulent, il y aurait des hoagies de Wawa et des boissons hors de prix dans des bars surfaits / surpeuplés à Sea Isle ou Avalon. Au lieu que les personnages arrivent du monde entier, ils venaient de New York, du nord et du sud de Jersey, de Philly et des banlieues environnantes. Au lieu que des connards se plaignent des mises à niveau de la suite toutes les cinq secondes, les connards se saoulent de Kinzinger et crient « Go Birds » à peu près aux mêmes intervalles. Au lieu d’un chapeau Cornell, un chapeau Villanova. Etc. Il s’écrit tout seul.

La ceinture du bortsch

Alain Siegel: Il existe divers endroits tropicaux, désertiques et alpins parmi lesquels Mike White pourrait choisir pour la saison 2. Mais mettons-les en attente pendant un an et renvoyons The White Lotus dans le temps. Plus précisément, dans un endroit à l’atmosphère légèrement moins Waspy que l’hôtel White Lotus : une version plus sophistiquée du genre de complexe Catskills du milieu du siècle que mes grands-parents avaient l’habitude de visiter pendant l’été. La ceinture du bortsch serait un endroit parfait pour mettre en scène six épisodes remplis d’anxiété. Ce sera comme Dirty Dancing ou la deuxième saison de The Marvelous Mrs. Maisel, mais avec beaucoup plus de tension. Et assassiner.

Afrique du Sud

Jomi Adeniran: Une partie de ce qui a rendu la première saison de The White Lotus si bonne était sa capacité à tisser des motifs sociaux omniprésents dans un cadre parfaitement adapté pour les mettre en valeur. Quel meilleur endroit pour continuer cela dans la saison 2 que l’Afrique du Sud ?

Imaginez-le : huit étrangers descendent d’une jeep dans un complexe de safari White Lotus dans le Kalahari. L’Afrique du Sud est un pays et un cadre magnifiques qui se prêteraient bien aux thèmes de la série sur les classes, la colonisation et les inégalités raciales. Et cela permettrait aux téléspectateurs de voir la magie d’un endroit auquel beaucoup n’ont probablement pas pensé depuis la Coupe du monde 2010.

L’Afrique du Sud est l’endroit idéal pour montrer la beauté du monde et à quel point ceux qui peuplent ce monde peuvent être superficiels et fragiles.

