Où en sommes-nous dans le cycle de croissance ?

Par Prasanna Balachander

L’économie mondiale pourrait connaître une forte reprise cette année et l’année prochaine, après une baisse de 3,1% du PIB en 2020. Le PIB mondial devrait augmenter de 5,9% en 2021, suivi de 4,9% supplémentaires l’année prochaine. Les deux années consécutives de croissance supérieure à la tendance amèneront probablement le niveau de production bien au-dessus de la trajectoire d’avant Covid.

Ceci après une légère révision à la baisse des estimations de croissance mondiale par le FMI, en raison des contraintes d’offre et de la propagation de la variante delta. La durée moyenne de séjour d’un navire de fret dans l’océan est passée de 40 jours avant la pandémie à 70 jours. Les retards dans les ports ne sont qu’un facteur parmi d’autres, car il existe une grave pénurie de puces à semi-conducteurs utilisées dans les voitures, les téléphones portables, les ordinateurs et les tablettes. Pour ajouter au problème, les consommateurs en achètent davantage et la tendance est visible en Inde. Vous pouvez vous attendre à ce que les producteurs réagissent à la situation et que l’offre rattrape son retard, seulement avec un décalage. Par exemple, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), le plus grand fabricant de puces au monde, investit 100 milliards de dollars sur trois ans pour réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande dans l’industrie mondiale des puces, tandis que d’autres fabricants investissent également pour augmenter leur capacité.

Pour l’instant, les matières premières sont devenues chères. Par exemple, le cuivre coûte maintenant environ 10 000 $/tm. Ces prix élevés ont été vus pour la dernière fois en 2011 ; les prix avaient presque diminué de moitié en 2016. L’aluminium coûte maintenant plus de 2 800 $/tm. Encore une fois, de tels niveaux de prix ont été observés en 2011. Il en est de même pour le nickel, le plomb et le zinc. Seuls les prix du minerai de fer ont connu une forte baisse cette année, sous l’effet du ralentissement du marché immobilier chinois, gros consommateur d’acier. Notamment, les ventes et les prix des maisons sont en train de s’améliorer en Chine.

Une accumulation similaire est observée sur les marchés de l’énergie. Les prix du pétrole ont atteint un sommet de 7 ans cette année et il y a de la place pour de nouvelles hausses si l’hiver est plus froid que d’habitude. Il n’y a pas assez de gaz naturel disponible en Europe pour répondre à la demande de chauffage et de l’industrie. Les centrales au charbon connaissent à nouveau une augmentation de leur utilisation pour répondre à la demande. Les prix du charbon ont augmenté de 113,9 % cette année. Tout cela a des implications pour le compte courant et l’inflation de l’Inde.

La résurgence de l’économie mondiale a également aidé les exportateurs indiens, qu’il s’agisse de marchandises ou de services. Les marchandises de l’Inde devraient atteindre 400 milliards de dollars cette année, contre 296 milliards de dollars pour l’exercice 2021. Les exportations nettes de services augmentent également de 18,6 % et dépasseront les 100 milliards de dollars cette année. De plus en plus d’entreprises envisagent de numériser leurs opérations et le secteur informatique indien est le mieux placé pour proposer des solutions. Les entreprises informatiques indiennes se font concurrence pour les talents et les salaires connaissent un élan à la hausse sans précédent depuis l’ère Dot-Com.

Les start-up indiennes bénéficient également du cycle d’investissement mondial dans les écosystèmes numériques, ce qui entraîne à son tour une amélioration de la création d’emplois. Les données récentes de l’EPFO montrent que l’Inde a créé 1,5 million d’emplois, soit 12% de plus que le mois précédent. Les ajouts d’emplois formels sont également visibles dans les perceptions de l’impôt sur le revenu, qui ont augmenté de 69,3 % par rapport à l’année dernière. Même sur une période de deux ans, la perception de l’impôt sur le revenu est supérieure de 20,5%.

Mais c’est dans le secteur des entreprises que la reprise est la plus visible. Les premiers résultats de 250 entreprises pour le trimestre se terminant en septembre 2021 montrent que le chiffre d’affaires est en hausse de 27% et que le PAT est supérieur de 24% par rapport à l’année dernière. La différence entre les deux s’explique par une baisse de 425 points de base des marges opérationnelles. C’est plus lié à la hausse des prix des matières premières. Les entreprises augmentent progressivement les prix aux consommateurs afin de ne pas faire dérailler la croissance sous-jacente. Cependant, cela aura un certain impact sur la croissance des volumes à l’avenir.

Plus important encore, cela aura une répercussion sur l’inflation. Après avoir connu une forte hausse en début d’année, l’inflation globale a reculé grâce à la baisse de l’inflation alimentaire. Au sein de l’alimentation, c’est le segment des périssables mené par les légumes qui explique la dynamique baissière. Cette année, la hausse des prix des légumes représente un tiers de ce qui est généralement observé. Et maintenant, les prix des légumes augmentent en raison des précipitations plus élevées que d’habitude en septembre et des pluies continues en octobre, tandis qu’une pression à la hausse s’exerce sur les prix mondiaux des matières premières plus élevés et se répercute sur les prix intérieurs.

Alors que l’économie mondiale commence à assister à un ralentissement de la croissance maximale et à une inflation plus élevée, dans le cas de l’Inde, nous devrions également assister à une augmentation de l’inflation et de la croissance. La RBI s’attend à une inflation à 5,3 % pour l’exercice 2022 et de l’ordre de 4,5 à 5,2 % pour l’exercice 2023. Il s’attend à une croissance de 9,5% et 7,8% au cours de l’exercice 2022 et de l’exercice 2023, respectivement.

Après une longue période, l’Inde dispose de nombreux leviers pour pousser à une croissance plus élevée. Le gouvernement a peaufiné ses politiques pour favoriser une relance tirée par l’investissement plutôt que par la consommation, avec des dépenses d’investissement plus élevées financées de plus en plus par des collectes fiscales soutenues. Les banques elles-mêmes regorgent de liquidités car l’accroissement des dépôts va bien au-delà des décaissements de crédit, ont des bilans plus propres et sont correctement capitalisées. Le décor est planté pour financer cette croissance des infrastructures menée par les dépenses du gouvernement.

Le secteur des entreprises indiennes est désendetté et génère suffisamment de liquidités qui peuvent être réinvesties. Les RoE du secteur des entreprises indiennes continuent d’afficher une dynamique à la hausse. Un taux d’imposition des sociétés compétitif est un plus. Le seul risque pour le cycle de reprise des entreprises est la hausse des prix des matières premières, qui peut affecter les marges si la demande ne se maintient pas. Pour l’instant, tout indique que les start-up et l’écosystème numérique ainsi que les services informatiques devraient générer suffisamment d’emplois pour assurer le maintien de la dynamique de la demande à moyen terme. Les ventes immobilières ont repris, notamment dans les villes où se concentrent les services informatiques et les startups. Le programme PLI ouvre la voie à des emplois et des investissements dans le secteur manufacturier, ce qui stimulera également la demande.

Le risque à court terme est la hausse des prix du pétrole qui augmentera le déficit du compte courant de l’Inde. Une demande plus élevée d’USD pour acheter du pétrole implique une valeur inférieure pour l’INR, toutes choses étant égales par ailleurs. Cela ajoutera encore une pression à la hausse sur l’inflation. Cependant, les réserves de change de l’Inde sont plus que suffisantes pour assurer une volatilité financière minimale. Tant que l’augmentation de l’inflation et des taux d’intérêt est progressive et représente un renversement normal du cycle économique, il y a plus qu’assez de leviers pour aider l’Inde à atteindre une trajectoire de croissance plus élevée que ce qui a été vu ces dernières années.

L’auteur est chef de groupe, Global Markets, Sales Trading & Research, ICICI Bank

Les vues sont personnelles

