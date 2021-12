Où en sont les choses sur un éventuel arrêt du gouvernement

Le Congrès s’apprête à remettre à plus tard les projets de loi de dépenses du gouvernement.

Alors que la date limite de vendredi approche à grands pas, les législateurs se démènent pour approuver une autre résolution continue (CR), ou projet de loi de dépenses à court terme, qui leur donnera une nouvelle date limite de janvier pour l’adoption des projets de loi de financement pour l’année entière. Si le CR est adopté vendredi, les législateurs éviteront de justesse une fermeture du gouvernement et reporteront un combat plus important au sujet de cette législation.

Retarder l’approbation de ces projets de loi est devenu une habitude du Congrès ces dernières années. Chaque année, un ensemble de 12 projets de loi de crédits finance les agences fédérales jusqu’à la fin septembre, ce qui signifie que les législateurs doivent adopter une nouvelle législation d’ici octobre afin de s’assurer que le gouvernement ne manque pas d’argent. (Si le gouvernement manque d’argent, les agences sont obligées de mettre leurs employés en congé et de réduire leurs services.)

Cette année, comme les années précédentes, le Congrès a adopté une CR en septembre qui finance le gouvernement aux niveaux de dépenses existants jusqu’au début décembre. L’adoption de cette mesure a donné aux législateurs plus de temps pour travailler sur les factures annuelles, bien qu’ils n’aient toujours pas terminé ces négociations et qu’ils aient maintenant besoin d’un autre CR pour les maintenir.

L’adoption d’un CR est utile à court terme, car elle évite une fermeture du gouvernement, qui peut avoir des conséquences majeures sur les salaires des employés fédéraux, des services tels que les tribunaux de l’immigration et les inspections des aliments, et des institutions telles que les parcs nationaux et les musées Smithsonian. L’administration Biden a déjà mis en place un plan d’urgence, par exemple, qui garantira que les Centers for Disease Control and Prevention peuvent continuer à suivre les cas de coronavirus même si le gouvernement ferme.

Le CR, cependant, ne résout pas les différences plus profondes que les républicains et les démocrates ont sur les projets de loi, qu’ils devront probablement revoir en janvier. Alors que les démocrates peuvent adopter eux-mêmes les projets de loi de financement pour l’année entière à la Chambre, ils ont besoin du soutien d’au moins 10 législateurs du GOP au Sénat. Et ce soutien a été insaisissable.

« Cela donne un coup de pied à la boîte », a déclaré aux journalistes le vice-président de la commission des crédits du Sénat, Richard Shelby (R-AL).

Les membres des deux partis ont encore de nombreux désaccords sur les factures les plus importantes. Les républicains ont fait pression pour que les dépenses consacrées à des programmes tels que les fonds pour les technologies propres et le climat vert soient supprimées d’un projet de loi annuel, tandis que les démocrates ont donné la priorité à un coup de pouce aux dispositions telles que les infrastructures de santé publique et le logement abordable. Les républicains ont également repoussé les changements de politique que les démocrates feraient pour supprimer des dispositions comme l’amendement Hyde, qui interdit l’utilisation de fonds fédéraux pour de nombreux avortements et a été lié à des projets de loi de crédits dans le passé.

Si les législateurs ne parviennent pas à régler leurs différends sur les 12 lois de finances d’ici janvier, il est possible qu’ils se retrouvent au même endroit dans moins de deux mois. L’adoption probable du CR par le Congrès cette semaine ne leur donne qu’un nouveau délai.

Le débat sur les projets de loi de dépenses, brièvement expliqué

Les désaccords démocrates et républicains sur les projets de loi de financement portent à la fois sur le fond et le calendrier.

Les républicains ont de nombreuses demandes liées au contenu des projets de loi de dépenses, notamment la suppression du financement de programmes tels que le Civilian Climate Corps et le rétablissement de l’argent pour un mur frontalier, que les démocrates réaffectent. Les démocrates, quant à eux, sont désireux de conserver bon nombre de leurs priorités et ont proposé d’utiliser les projets de loi de crédits pour augmenter de 13% les dépenses d’aide nationale et étrangère.

Malgré la majorité démocrate dans les deux chambres, les républicains ont toujours une grande influence. Parce que les démocrates ont besoin de 60 voix pour adopter les projets de loi de financement au Sénat, ils ont besoin de 10 républicains pour signer la proposition, donnant aux membres de la minorité un pouvoir sur ce qu’ils aimeraient voir inclus.

Une façon dont certains républicains ont suggéré d’évincer les priorités démocrates est d’adopter un CR à plus long terme, qui gelerait les niveaux de dépenses pour différents programmes à ceux fixés par l’administration Trump.

Dans le passé, le Congrès a généralement adopté un projet de loi de dépenses à court terme pour que le gouvernement continue de fonctionner pendant quelques semaines (ou mois) jusqu’à ce que les législateurs soient en mesure de se mettre d’accord sur la législation d’une année complète. En 2020, les législateurs ont adopté une CR début décembre qui a expiré au milieu du mois. En 2019, ils ont passé un CR similaire à la mi-novembre qui a duré jusqu’en décembre. Les deux années, le Congrès a adopté des projets de loi de dépenses pour l’année entière en décembre.

Cette fois-ci, cependant, certains républicains ont indiqué qu’ils seraient disposés à prolonger une future résolution continue jusqu’à un an.

« S’il n’y a pas de progrès [after December 3], nous pourrions nous diriger vers un CR annuel. Beaucoup de gens aimeraient ça. Un, qui éloigne tous les coureurs, tu sais ? Pensez-y de notre point de vue », a déclaré Shelby aux journalistes début novembre.

Aujourd’hui, j’ai fait une offre pour négocier sur les chiffres et le fond si nous revenions à l’accord Shelby-Leahy (conserver les coureurs hérités et jeter les pilules empoisonnées). Pelosi & Schumer a soutenu ce modèle lorsque les démocrates étaient en minorité. C’est ce qui a fonctionné à l’époque et ce qui fonctionnera pour les factures FY22. https://t.co/8nJzwDmpVB pic.twitter.com/uynDaLfLde – Richard Shelby (@SenShelby) 2 novembre 2021

En faisant pression pour que les crédits restent au même niveau, les républicains espèrent freiner tous les changements de dépenses proposés par les démocrates et restreindre leur capacité à augmenter les crédits pour mettre en œuvre leur programme. Les démocrates, quant à eux, ont fait valoir que le financement du gouvernement aux niveaux existants pour toute l’année aurait des conséquences néfastes pour de nombreux programmes.

« Un cycle sans fin de résolutions continues n’est pas une façon responsable de gouverner », a déclaré le président du Sénat, Patrick Leahy, dans un communiqué plus tôt cette année. « Cela signifie des coupes dans les anciens combattants, des coupes dans la sécurité et la défense nationales, en menottant notre réponse à la pandémie et en ne relevant pas les défis du changement climatique. »

Comme Leahy l’a mentionné, maintenir les niveaux de financement au même niveau que l’année dernière signifierait que le gouvernement est moins sensible aux nouveaux besoins qui sont apparus à mesure que la pandémie se poursuit, et que les services qui combattent la violence à l’égard des femmes et soutiennent la garde d’enfants bénéficieraient de moins de financement que Les démocrates aimeraient.

Quelle est la prochaine étape pour le financement du gouvernement

Le Congrès a une énorme liste de choses à faire à vérifier avant la fin de l’année, notamment l’approbation du financement gouvernemental, la réduction du plafond de la dette, l’adoption d’une loi autorisant les dépenses annuelles de défense et l’approbation du projet de loi de dépenses sociales de 1,85 billion de dollars des démocrates.

En raison de l’échéance imminente du 3 décembre, les législateurs doivent d’abord s’attaquer au financement gouvernemental.

Si les législateurs n’approuvent pas un CR d’ici la fin de vendredi, le gouvernement fermerait, un peu comme il l’a fait en 2019, 2018, 2013, 1996 et 1995. Lorsque le gouvernement ferme, les travailleurs de nombreuses agences sont mis en congé et les services, y compris le traitement des dossiers d’immigration, les inspections des aliments et les préparatifs fiscaux sont ralentis.

Historiquement, les partis contrôlant le Congrès ont été blâmés pour la fermeture du gouvernement, ce qui rend avantageux pour les membres de la minorité de suspendre leur soutien au financement et d’en provoquer un. Cette année, certains républicains de la Chambre, dont les représentants Marjorie Taylor Greene et Chip Roy, ont poussé les législateurs du Sénat à fermer le gouvernement, bien que d’autres républicains semblent être moins réceptifs.

Cependant, éviter un arrêt cette semaine ne signifie pas que le conflit sur les factures de dépenses est terminé. Étant donné que le nouveau projet de loi de dépenses à court terme devrait expirer en janvier, les législateurs devront décider s’ils souhaitent adopter un autre projet de loi à court terme à ce moment-là, ou s’ils seront prêts à adopter les projets de loi pour l’année entière d’ici là. .

Dans le passé, un CR de décembre a conduit à une facture d’une année complète. La question de savoir si cela se reproduira cette fois fait encore l’objet d’un débat.