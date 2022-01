Où est Aidan dans AJLT, va-t-il se présenter ou a-t-il été retiré? Les fans demandent

D’un autre côté, il existe une théorie selon laquelle sa participation à And Just Like That pourrait avoir lieu maintenant que Carrie a déménagé d’un appartement. On pense que le protagoniste Je pourrais aller dans votre magasin acheter des meubles pour votre nouvel appartement.

Sans surprise, les fans sont confus quant au retour d’Aidan et c’est ce qu’ils partagent sur Twitter à propos de sa participation tant attendue à And Just Like That.

« Est-ce qu’Aidan va revenir à Et juste comme ça ou quoi ? »

Aidan revient-il à And Just Like That ou quoi? – Daniella Liben Pally (@DPALLS) 9 janvier 2022

« J’espère qu’ils amèneront Aidan Shaw (John Corbett) à » et ainsi de suite « surtout après avoir tué M. Big. »

J’espère qu’ils amèneront Aidan Shaw (John Corbett) à « et juste comme ça » spécialement après avoir tué M. Big off🥲🥲🥲🥲 – Lizbeth Comprés ✨ (@LibiC_beato) 13 décembre 2021

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Aidan est apparu dans les épisodes de la SATC diffusés entre 2000 et 2003. Il possédait un magasin de meubles, était le seul petit ami formel de Carrie en plus de M. Big, vivait avec elle et tout allait bien jusqu’à ce que Carrie la trompe.