Où est Hoda Kotb ? Les fans s’inquiètent de l’ancre « Aujourd’hui » cette semaine

Aujourd’hui, les téléspectateurs s’inquiètent pour Hoda Kotb. La co-présentatrice de longue date de l’émission matinale NBC a été absente la semaine dernière, des animateurs invités sont intervenus pour remplacer ses chaussures, laissant de nombreux téléspectateurs d’aujourd’hui avec Hoda & Jenna demander: « Où est Hoda Kotb? »

L’absence de Kotb dans l’émission quotidienne du matin a commencé lundi, lorsque la co-animatrice de Kotb, Jenna Bush Hager, a été rejointe par la comédienne et actrice Michelle Buteau. Mardi, week-end, Willi Geist, co-animateur d’aujourd’hui, a pris le siège de Kotb aux côtés de Hager, l’absence de Kotb étant ensuite comblée par E! Co-animateur de Daily Pop et contributeur de Today, Justin Sylvester. Au moment de cette publication, Kotb n’est toujours pas apparue dans la quatrième heure d’aujourd’hui, sa dernière apparition dans l’émission ayant été l’épisode du vendredi 3 décembre lorsqu’elle et Hager ont rencontré l’actrice de West Side Story Rita Moreno et ont reçu un appel FaceTime du chanteur Walker Hayes.

L’absence de Kotb a suscité beaucoup d’inquiétude parmi les téléspectateurs d’aujourd’hui, qui ont consulté les publications sur les réseaux sociaux de l’émission NBC, ainsi que les publications des co-animateurs de l’émission, pour demander où se trouve Kotb. En réponse à un article publié lundi sur le compte Instagram Today with Hoda & Jenna soulignant le temps passé par Buteau en tant que co-animateur, une personne a demandé « qu’est-ce qui est arrivé à hoda », tandis que quelqu’un d’autre a commenté qu’ils « manquent Hoda ». Sur l’un des messages les plus récents de Kotb, quelqu’un a demandé : « Où étiez-vous ??? sur toi [Hoda Kotb]. Tu as ça, tout ça ! Quoi que ce soit. »

Ni l’émission Today ni Kotb n’avaient publiquement évoqué son absence prolongée. Hager a mentionné mardi que Kotb était « off », bien qu’elle n’ait pas fourni d’autres explications. Kotb, quant à elle, n’a rien publié sur les réseaux sociaux depuis le week-end, lorsqu’elle a partagé une citation sur Instagram en lisant « Chérissez les personnes qui vous surveillent ». Elle a partagé la citation avec la légende, « bon week-end xoxox ».

Il semble probable que l’absence de Kotb soit due au fait que la co-présentatrice d’aujourd’hui a pris du temps bien mérité à passer avec sa famille. Elle partage ses filles Hope Catherine et Haley Joy, qu’elle a adoptées en 2017 et 2019, avec son fiancé Joel Schiffman. Salut! a suggéré que les téléspectateurs d’aujourd’hui peuvent probablement s’attendre à voir Kotb de retour en action dès que l’équipe de NBC commencera ses festivités de vacances.