Où est Kelly Ripa? Animateur de talk-show sur Break From «  Live With Kelly and Ryan  » ⋆ .

Après une semaine de Live avec Kelly et Ryan sans Kelly Ripa, les fans se demandent où est le co-animateur.

Lorsque les téléspectateurs ont écouté le lundi 22 mars, Ripa a été inopinément awol, et depuis. Mais selon plusieurs sites qui ont parlé avec des «sources» (y compris The Blast), il ne semble y avoir aucune raison de s’inquiéter de son avenir avec la série, et Ripa prend simplement sa pause annuelle de deux semaines pour être avec sa famille/

Les rumeurs ont commencé à voler étant donné qu’il n’y avait eu aucune mention de la pause dans l’émission avant son départ, juste un défilé d’invités co-animateurs: Maria Menounos, Ali Wentworth et Harry Connick Jr.ont partagé le bureau aux côtés de Ryan Seacrest.

La semaine du 29 mars a déjà débuté avec une rediffusion lundi avec Ripa et Seacrest, qui mettait en vedette Hugh Grant faisant la promotion de la série limitée HBO The Undoing (une apparition à partir de novembre 2020). Le reste de la programmation de la semaine – y compris Lana Condor discutant de To All the Boys: Always and Forever, Priyanka Chopra Jonas faisant la promotion du White Tiger, Ralph Macchio sur Cobra Kai, Tim Allen parlant de Last Man Standing et Zendaya sur Malcolm & Marie – sont rediffuse également.

Selon les rapports sur ses vacances, Kelly devrait être de retour pour la semaine du 5 avril.

Si vous êtes confus, nous comprenons, en particulier compte tenu du compte Instagram de l’émission encourageant les gens à «syntoniser maintenant» avec une vidéo de Ripa et Seacrest sur le plateau (voir ci-dessous).

Quant à la présence de Ripa sur les réseaux sociaux, elle a publié un message de joyeux anniversaire à un ami, l’homme d’affaires Bruce Bozzi, et une photo d’une célébration d’anniversaire passée pour son mari, l’acteur Mark Consuelos, avant sa prochaine célébration le 30 mars.

