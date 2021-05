«Où est la limite? distribue 13500 euros de bourses sportives

26/05/2021 à 12:57 CEST

La plateforme de contenu inspirante «Où est la limite?, dirigé par l’ancien PDG de GAES Antonio Gassó, a réalisé ce vendredi 21 mai, en streaming, la cérémonie de remise des prix de la neuvième édition de son programme de bourses «Bourses WITL & rdquor;, qui a le soutien principal de Andbank, et dont l’objectif est d’aider les athlètes amateurs à réaliser leurs rêves. En outre, les prix d’une nouvelle modalité ont également été décernés, la bourse spéciale WITL Sub-23 by BH, destinée à aider financièrement une jeune promesse sportive, qui a moins de 23 ans, a le rêve d’être un professionnel et a besoin soutien pour l’obtenir.

Au total, 9 000 euros ont été attribués à des projets sportifs, répartis entre 5 des 12 finalistes, et 4 500 euros de plus à 7 des 12 projets les plus votés dans la nouvelle catégorie des moins de 23 ans.

PROJETS SPORTIFS GAGNANTS

Dans cette édition du Bourses d’études WITL ils / elles ont présenté 66 projets différents (11 de plus que l’an dernier) et il y en a eu 10 qui, grâce à sa diffusion depuis novembre dernier, date à laquelle cette édition a débuté jusqu’au 30 avril, date de clôture de la période de vote, ont réussi à obtenir suffisamment de voix pour atteindre la phase finale. De plus, l’équipe de WITL a décidé de repêcher deux projets qui n’étaient pas entrés dans le Top 10 des projets les plus votés, et qui étaient également finalistes.

Après avoir rencontré le jury, composé de personnalités du monde du sport, des affaires et de la communication -entre eux le sénateur Josep Maldonado, Carlos Coloma (Médaillé olympique de VTT), Fernando Belasteguín (joueur de paddle-tennis professionnel), Nuria Vilanova (Président d’Atrevia) ou l’ancien cycliste professionnel 4 fois vainqueur de La Vuelta a España Roberto Heras, parmi tant d’autres, il a été décidé d’attribuer ces projets:

1000 euros pour “Morocco On Bike pour la recherche du Charcot Marie Tooth & rdquor;, un projet présenté par une jeune fille de 14 ans, Olivia, qui souffre d’une maladie dégénérative neuromusculaire appelée Charcot Marie Tooth, et qui compte terminer toutes les étapes du Maroc On Bike dans sa tribike s’est adapté pour collecter des fonds pour la recherche sur sa maladie.

1 500 euros pour «Connecting Senses: 21 km de natation pour la surdicécité»;, un projet présenté par Jorge España, qui souffre de surdicécité, et son guide Mapi Martínez, qui ont l’intention de boucler un semi-marathon, nageant ensemble en mer Méditerranée pendant une semaine (3 km par jour) pour donner une visibilité à la surdicécité.

1 500 euros pour “Visible Alliance: tandem pour briser les barrières du handicap & rdquor;, présenté par la jeune aveugle Eva Cambero et sa guide et amie Sofía Silva, qui ont l’intention de concourir en cyclisme adapté et paratriathlon pour donner de la visibilité aux femmes et au sport adapté et aider l’Association «Otra Oportunidad & rdquor;.

2 500 euros pour «FinisteRett: Camino de Santiago de «Mi Princesa Rett», un projet présenté par le président de l’association «Mi Princesa RETT», Paco Santiago, qui entend pédaler avec une équipe dirigée par l’humoriste Dani Rovira de Mérida à Finisterre, où ils rencontreront le groupe de mères de l’Association, qui auront fait le Camino de Santiago dans la partie nord. Et ils feront tout cela pour donner de la visibilité au syndrome RETT et récolter des fonds pour ses recherches.

2 500 euros pour «Repousser les limites: de Santiago au Camino de Santiago en tandem»;, présenté par Juan Zemborain, père d’un garçon de 18 ans, Santiago, atteint d’autisme. Tous deux prévoient de faire du vélo double les 757 km qui séparent Roncevaux de Saint-Jacques-de-Compostelle en 15 jours, dans le but de promouvoir l’utilisation du tandem comme outil d’inclusion familiale, sociale et de réadaptation, et de parler d’autisme.

Projets gagnants de la bourse spéciale WITL sub-23 de BH

En plus des bourses sportives, WITL a également lancé, avec le soutien de BH Bikes et comme nouveauté dans cette neuvième édition des WITL Becas, une bourse spéciale de 4500 euros pour aider les jeunes sportifs de moins de 23 ans qui souhaitent atteindre le professionnalisme.

Le jury a décidé de récompenser ces 7 projets:

300 euros pour Víctor García, un jeune homme de 21 ans originaire d’Avila qui cherche à rejoindre une équipe cycliste où il pourra progresser et apprendre au maximum pour devenir professionnel à l’avenir.

300 euros pour David Campos, Cycliste de moins de 23 ans de la co-usine BH Templo Cafés de Carlos Coloma, qui participe à la modalité XCO et veut devenir cycliste professionnel.

500 euros pour Carmen de Felipe, qui souffre d’une maladie qui touche l’œil droit et la pagaie gauche et dont le grand rêve est d’être un cycliste professionnel adapté.

700 euros pour Abel Moga, un jeune homme de 20 ans de Vielha qui pratique le «Freeride & rdquor; et il veut pouvoir concourir sur le Freeride World Tour.

700 euros pour Jaime Andrés Mariño, un jeune madrilène de 22 ans pratiquant le cyclisme adapté et souhaitant devenir cycliste permanent au sein de l’équipe espagnole de cyclisme adapté.

1000 euros pour Audrey Pascual, une jeune madrilène de 16 ans née sans jambes, est Championne d’Espagne et de la Coupe d’Europe 2020 dans la catégorie absolue du snowboard adapté et veut participer aux Jeux Paralympiques d’hiver.

1000 euros pour Samuel Rodríguez, un jeune madrilène de 16 ans né avec une malformation au bras gauche et souhaitant concourir en triathlon aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris.

Origine des bourses

Cette initiative est née en 2011 d’Antonio Gassó, en son temps de directeur général de GAES, sous le nom de «Poursuivez vos rêves». Dans les 9 éditions tenues à ce jour Plus de 1700 athlètes amateurs ont participé, plus de 263000 € ont été reversés (répartis en plus de 130 projets gagnants différents), et plus de 236000 personnes ont voté via le site Web pour choisir votre projet gagnant.

Tomi Lopez, qui a terminé 12 ironmans en 12 mois pour aider à la recherche sur le syndrome RETT; Hector Alvarez, qui, atteinte de sclérose en plaques, a osé courir les 101 km de l’Ultra-Trail du Mont Blanc; ou alors Angela Dominguez, qui a entrepris de parcourir 163 km en vélo à main pour enquêter sur le syndrome de Tourette dont souffre son fils, fait partie des lauréats d’un programme de bourses qui a permis à de nombreuses personnes de réaliser leurs rêves.