Où est la mère de Luis Miguel? Théories sur la localisation de Marcela Basteri

J’étais sans abri en Argentine

Cette théorie est étroitement liée à la précédente et c’est que selon la famille du chanteur, la personne admise à l’hôpital est la même personne qui, jusqu’à il y a quelques années, parcourait les rues de Buenos Aires. Une femme identifiée comme Honorina Montes.

«Elle est admise comme Honorina, je suis convaincue qu’elle est ma tante, elle est Marcela, elle est dans un hôpital bien connu de notre pays, il y a un manque d’ADN pour le vérifier, donc je ne comprends pas pourquoi ils le font ne faisons pas de test, c’est fait, ça sort négatif et c’est tout, la question est oubliée », a assuré De la Torre.

Luis Rey l’a tuée

L’une des théories les plus controversées est celle qui garantit que le propre père de Luis Miguel était responsable du meurtre accidentel de sa mère lors d’une dispute. Cependant, il existe d’autres versions qui soutiennent que loin d’être un accident, c’était un acte prémédité. En fait, l’acteur Andrés García, proche de la famille de Luis Miguel, a assuré qu’à un moment donné, Luisito Rey lui avait demandé de l’aide pour tuer sa femme, ce que García a catégoriquement refusé, selon ses propres mots.

«À une occasion, alors qu’en Espagne avec Luisito Rey, Luisito m’a surpris pour me montrer une très belle maison qu’ils ont achetée à Las Matas, en Espagne, il voulait me montrer mais à notre arrivée, nous ne pouvions pas entrer parce que le gardien n’était pas apparu, et on n’en savait plus sur cette maison quelque temps plus tard (…) et puis lui, son frère et le gardien ont commencé à devenir nerveux, dans la piscine, comme s’ils y avaient enterré un trésor ou quelque chose de très sombre », a déclaré Andrés dans un interview pour Ventaneando il y a quelques années, laissant entendre que le corps de la mère d’El Sol pourrait y être caché.