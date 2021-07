Où est la sortie ? Dadri I Matter montre que les discoms mettant fin aux PPA non viables peuvent ne pas être aussi simples, même lorsque le droit de premier refus entre en jeu

Cependant, les deux discothèques devaient payer Rs 35 crore par mois en tant que frais fixes, payables que l’électricité soit programmée ou non.

Par Somit Dasgupta

La Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC) a autorisé deux des discoms de Delhi à sortir de leurs accords d’achat d’électricité (PPA) signés avec NTPC pour sa centrale Dadri I. Les discoms veulent sortir du PPA (qui a la bénédiction de la Delhi Electricity Regulatory Commission) car le coût était extrêmement élevé, à Rs 6,5 par unité. À une époque d’expédition par ordre de mérite, où un discom achète d’abord de l’électricité à son PPA le moins cher avant de monter dans la pile, l’électricité de Dadri I n’était pas du tout programmée. Cependant, les deux discothèques devaient payer Rs 35 crore par mois en tant que frais fixes, payables que l’électricité soit programmée ou non. La charge fixe est principalement le coût facturé par le générateur en plus du coût du carburant.

La sortie d’un PPA est une question très controversée, et plusieurs discoms dans le passé ont essayé de sortir de PPA coûteux, sans grand succès. Presque toutes les discothèques ont signé plus de PPA qu’elles n’en ont réellement besoin, ce qui signifie qu’elles paient inutilement des frais fixes à un certain nombre de générateurs dont elles ne programment pas la puissance.

Le CERC, tout en rendant sa décision, s’est appuyé sur l’article 17(2) de son règlement tarifaire (2019-24) qui stipule qu’après l’accomplissement des 25 ans du PPA, les dcoms ont le premier droit de refus. Dans un tel cas, le générateur est alors libre de vendre son électricité à qui il veut. Pourquoi 25 ans ? Principalement parce que, pendant cette période, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le producteur ait récupéré son investissement dans la centrale, y compris l’amortissement et le rendement des capitaux propres. Cela étant, il n’y a pas de raison qu’une discothèque continue de payer des frais fixes, puisque le coût d’achat de l’électricité est entièrement remboursable à la discothèque et est pris en compte dans le tarif que le consommateur paie finalement. Par conséquent, c’est le consommateur qui gagne si le paiement du forfait est interrompu.

Qu’est-ce qui rend Dadri I power cher ? Est-ce l’âge de la plante ? Non. Le problème est plutôt l’emplacement de l’usine. Les générateurs situés loin des mines de charbon entraînent des coûts importants pour le transport du charbon ; cela garantit qu’ils n’obtiennent pas d’horaire dans le cadre de l’envoi par ordre de mérite. Cela explique pourquoi les discoms de Delhi ne veulent pas l’électricité de Dadri I, mais la veulent des usines de Rihand et de Singrauli (également NTPC) qui sont encore plus anciennes mais situées à proximité des mines de charbon.

Il convient de souligner qu’il existe des usines placées de la même manière que Dadri I. Ce sont les stations-service, Anta et Auriya (également NTPC), et ne reçoivent pas de calendrier en raison des coûts variables élevés. Mais les frais fixes sont payés par les discothèques. En fait, Anta et Auriya sont encore plus anciennes que Dadri I. Toutes les usines à gaz en Inde fonctionnent à une utilisation moyenne de la capacité de 22 à 25 %, en raison de la non-disponibilité du gaz domestique – le gaz importé n’est pas économiquement viable. On ne sait pas pourquoi les discoms de Delhi n’ont pas déplacé de pétitions similaires pour Anta et Auraiya, mais, selon toute vraisemblance, ce n’est qu’une question de temps.

La décision du CERC, cependant, n’est pas la fin de l’histoire. Comme déjà mentionné dans son arrêté, les discoms doivent se rapprocher du ministère du pouvoir de l’Union pour obtenir leur part de Dadri I désaffecté. Incidemment, le répartiteur national de charge avait refusé de cesser d’attribuer le pouvoir Dadri I aux dcoms de Delhi jusqu’à ce que le ministère émette de nouveaux ordres. Le ministère avait lui-même publié des directives le 22 mars selon lesquelles les discos peuvent sortir des PPA après 25 ans, s’ils le souhaitent ; mais, cela a été suivi d’une clarification le 5 juillet, selon laquelle les discoms doivent abandonner la “totalité” de la part. Les discoms de Delhi, bien sûr, veulent céder leur part “entière”. Il serait intéressant de voir à quelle vitesse le ministère agit selon ses propres directives. NTPC peut également choisir de faire appel devant le Tribunal d’appel de l’électricité (APTEL) ou les tribunaux. Les consommateurs de Delhi devront attendre un certain temps avant de pouvoir célébrer.

L’auteur est Senior Visiting Fellow, Icrier, et ancien membre, CEA

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.