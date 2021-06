Où est la vente au détail ? Les investisseurs individuels versent des milliards en actions, mais le vent tourne maintenant

Les investisseurs individuels représentent désormais une part plus importante du volume des transactions sur actions américaines avec de nouveaux comptes de courtage dépassant les 10 millions, déjà le premier semestre 2021 correspond à peu près au total des comptes créés tout au long de 2020.

Le volume des échanges de crypto-monnaie sèche rapidement et les frais de gaz sur le réseau Ethereum restent à un chiffre.

Seuls 35 milliards de dollars sont actuellement enregistrés en volume d’échanges, contre près de 90 milliards de dollars fin mai, soit une baisse de plus de 60%. Il en va de même pour les volumes de recherche Google pour les actifs cryptographiques, les NFT et les échanges centralisés et décentralisés. Les nouveaux abonnés Twitter dans l’espace ont également diminué, tout comme le classement des applications de cryptographie sur l’App Store.

Le marché de la cryptographie a peut-être connu un exode du commerce de détail, mais le marché boursier connaît un flux accru de détaillants.

Le commerce de détail a investi 140,57 milliards de dollars nets sur le marché américain cette année, en hausse de 33% au cours de la même période il y a un an et plus de six fois le montant investi par eux en 2019, selon les données de Vanda Research.

Les entrées ont de nouveau augmenté ces dernières semaines, mais le vent tourne maintenant, ayant chuté de 17% au cours de la semaine dernière.

«Cela change la façon dont on négocie potentiellement ces espaces. Il est révolu le temps où vous pouvez acheter et détenir un nom à petite capitalisation et espérer qu’il rapporte 50% au fil du temps. Il le fait presque maintenant en quelques jours », a déclaré Viraj Patel, stratège macro mondial pour Vanda Research.

Part croissante

Le flot de nouveaux commerçants de détail qui a commencé l’année dernière pendant la pandémie de coronavirus est maintenant devenu un indicateur avancé.

Selon le groupe Goldman’s Derivatives Research, l’activité de commerce de détail indique qu’un grand nombre de commerçants « prêtent attention » à une action.

Étant donné que le commerce de détail n’est pas un vendeur à découvert et choisit entre « acheter » ou « ne pas acheter » le titre, il en résulte un flux d’achat net temporaire de la part des investisseurs de détail, ce qui fait temporairement augmenter le titre.

Cette volatilité attire ensuite l’attention des investisseurs institutionnels, qui utilisent alors leur compréhension du positionnement sur le marché des options, des exigences de couverture delta des teneurs de marché et de l’évaluation fondamentale pour se positionner en vue de profits démesurés.

Et à un moment donné, les commerçants de détail deviennent un plus petit pourcentage du volume global, ce qui entraîne une baisse significative du commerce de détail en pourcentage du volume total dans les jours qui précèdent le pic ultime et la baisse ultérieure.

Un rapport du WSJ publié vendredi a indiqué que les nouveaux comptes de courtage ouverts par des investisseurs individuels au cours du premier semestre 2021 correspondaient déjà à peu près au total créé tout au long de 2020.

Ces nouveaux comptes de courtage individuels ont atteint plus de 10 millions, selon les estimations de JMP Securities.

La part des investisseurs individuels dans le volume des transactions sur actions américaines, qui a bondi à 20% l’année dernière, soit environ le double du chiffre d’une décennie auparavant, est également passée à 26%, selon les données de Larry Tabb, responsable de la recherche sur la structure du marché chez Bloomberg Intelligence. .

Certaines maisons de courtage en ligne en représentent une part importante, Robinhood Markets représentant 4 % et E*Trade estimé à 2,4 %.

Alors que le marché traditionnel connaît une participation accrue de la vente au détail, le marché de la cryptographie s’institutionnalise. Cependant, il est possible qu’il s’agisse d’une rotation des bénéfices de la crypto vers des actions qui peuvent être retransformées en crypto après un certain temps. Mais cela se voit, pour l’instant, le marché est dépourvu de beaucoup d’activité, et les prix se négocient latéralement dans un “marché au crabe”.

