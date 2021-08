Où est l’album “Donda” de Kanye West ? La folle chronologie des événements

Où est l’album Donda de Kanye West ? Le 10e album studio du rappeur n’est pas encore sorti.

Kanye est connu pour son processus créatif chaotique, changeant souvent d’album avant et après la sortie. Donda ne semble pas différent, souffrant du perfectionnisme de son créateur même après deux soirées de sortie en direct au théâtre Mercedes-Benz d’Atlanta.

Donda a été taquiné pour la première fois en mars 2020 avec une date de sortie provisoire en juillet 2020. Mais depuis lors, Kanye a changé presque tous les détails imaginables qu’il a publiés sur l’album au cours des 18 derniers mois. Alors que Kanye est censé travailler dur pour “finir” l’album pour les fans, voici un aperçu de la façon dont tout a commencé.

Chronologie de la production de Kanye West Donda

Le 23 mars 2020, Pusha T a révélé sur Twitter qu’il travaillait sur une nouvelle musique avec Kanye avant que la pandémie ne frappe. Quelques jours plus tard, le 25 mars, un article du Wall Street Journal contenait un extrait selon lequel West « se préparait à enregistrer un nouvel album au Mexique ».

Les choses étaient à nouveau calmes jusqu’au 16 avril 2020. Une couverture de GQ avec l’écrivain Will Welch a révélé qu’il avait passé du temps avec Kanye au Mexique en mars. “J’ai entendu un certain nombre de nouvelles chansons à différents stades d’achèvement”, a confirmé l’écrivain. Dans une interview avec West, Kanye a demandé : « Est-ce que je n’ai jamais fait ce que j’avais dit que j’allais faire ? Je suis revenu de la dépendance, j’ai dépassé les prédictions, rendu réel les fictions », ajoute-t-il.

Le 26 juin 2020, le compte Twitter de Kanye West s’est illuminé d’une rafale d’activité. Il a annoncé la collaboration entre Yeezy et GAP. D’autres projets teasés incluent une version Dr. Dre de Jesus is King et une vidéo pour le nouveau single “Wash Us in the Blood”.

Le 30 juin, Kanye a sorti “Wash Us in the Blood”.

Le 13 juillet, Kanye a célébré le 71e anniversaire de sa défunte mère en lançant une nouvelle chanson de deux minutes sur Twitter. Le morceau s’ouvre sur un enregistrement de sa mère récitant des paroles de “Sound of Da Police”. Très vite, Kanye a supprimé le tweet et la piste.

Le 18 juillet, Kanye a de nouveau teasé son nouvel album Donda. Il a promis que l’album sortirait le 24 juillet et a publié une liste de chansons sur Twitter. Quelques jours plus tard, le 21 juillet, il publie une toute nouvelle tracklist avec 12 chansons contenant 39 minutes de musique. La tracklist est complètement différente de celle publiée quelques jours auparavant.

Le 25 juillet, alors que les fans lui tweetaient à propos de l’album, Kanye a révélé la pochette de l’album Donda. L’œuvre d’art ressemble à quelque chose qu’un artiste de bombe aérosol dans les rues de LA pourrait faire s’il lui était demandé de concevoir une couverture d’album Kanye.

Le 28 juillet, Lil Baby tweete une vidéo de lui au ranch de Kanye dans le Wyoming. Lil Baby a confirmé qu’il travaillait sur une nouvelle musique avec Kanye après que les deux se soient connectés sur Twitter.

Kanye a rapidement commencé à se concentrer sur sa candidature à la présidentielle, au lieu de promouvoir l’album Donda.

Les fans ont commencé à croire que l’album Donda avait été entièrement mis de côté. Même après les élections de novembre, Kanye a tweeté KANYE 2024 sans aucune mention de Donda. Mais le 9 mars, CyHi dit que Kanye a recommencé à travailler sur Donda après avoir fait une pause en décembre et janvier.

Le 18 juillet, Kanye a organisé une écoute surprise pour Donda à Las Vegas. Justin LaBoy a assisté à la fête, écrivant sur Twitter : “La production est à des années-lumière de son temps, et les barreaux sonnent comme s’il était fauché et affamé en essayant de se faire signer à nouveau.”

Cette soirée d’écoute privée était un teaser pour l’événement principal du 22 juillet. West a annoncé que la soirée d’écoute serait diffusée depuis le stade Mercedes-Benz sur Apple Music. La soirée d’écoute comprenait l’ex-épouse de West, Kim Kardashian.

Le 5 août, Kanye a diffusé en direct depuis son bunker dans les entrailles du stade d’Atlanta. Il y habite depuis la première écoute. Mais la nouvelle a éclaté que Kanye a déménagé dans un autre stade pour terminer l’album.

Maintenant, Apple Music annonce le 13 août comme nouvelle date de sortie pour Donda. Alors où est l’album Donda de Kanye West ? Seul l’homme lui-même le sait à ce stade.