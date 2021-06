Où est le boeuf? Les États-Unis pointent du doigt la Russie alors qu’un fournisseur de viande géante subit une cyberattaque ⋆ 10z viral

par Bryan Preston, PJ Media :

JBS, le plus grand fournisseur de viande au monde, a été victime d’une cyberattaque majeure.

L’attaque aurait paralysé le géant de la viande, qui contrôle environ 20% de la capacité d’abattage de bœuf et de porc aux États-Unis.

À la suite de l’attaque, de grandes usines de viande américaines et canadiennes ont annulé leurs équipes mardi, menaçant de perturber l’approvisionnement en viande et de gonfler davantage les prix des aliments.

La Maison Blanche a contacté les principaux transformateurs de viande aux États-Unis pour les informer de l’incident et évaluer “tout impact sur l’approvisionnement”, a déclaré la principale adjointe de presse Karine Jean-Pierre à bord d’Air Force One. Elle a ajouté que le FBI enquêtait sur le piratage.

“Le président a demandé à l’administration de déterminer ce que nous pouvons faire pour atténuer les impacts qui pourraient devenir nécessaires”, a-t-elle déclaré.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’administration Biden a déclaré avoir contacté la Russie, affirmant que l’attaque avait probablement son origine là-bas, selon ..

“La Maison Blanche a offert son aide à JBS et notre équipe du ministère de l’Agriculture a parlé à ses dirigeants à plusieurs reprises au cours de la dernière journée”, a déclaré Jean-Pierre. « JBS a informé l’administration que la demande de rançon provenait d’une organisation criminelle probablement basée en Russie. La Maison Blanche s’engage directement avec le gouvernement russe sur cette question et fait passer le message que les États responsables n’hébergent pas de criminels ransomware », a ajouté Jean-Pierre.

La société brésilienne JBS a une empreinte massive, fournissant des viandes à Costco et à la transformation de poulet Pilgrim’s Pride, détenue majoritairement, et à sa sous-marque biologique. Elle opère également à l’échelle mondiale.

Il est intéressant de noter que deux des principaux bugaboos de la gauche, le gros pétrole et maintenant la grosse viande, ont fait l’objet d’une cyberattaque au cours des dernières semaines, et ces attaques perturbent les chaînes d’approvisionnement et provoquent des flambées de prix. Nous pouvons probablement nous attendre à des pénuries de bœuf, de porc et de poulet à moins que l’attaque ne soit traitée rapidement. L’attaque de JBS a déjà réduit la capacité d’abattage des États-Unis d’environ 22%, selon ..

Il s’agit de la deuxième cyberattaque majeure de l’année. Le 7 mai, le Colonial Pipeline a été touché par une cyberattaque et a été mis hors ligne, perturbant l’approvisionnement en énergie dans le sud-est et l’est des États-Unis.

Lire la suite @ PJMedia.com