Où est le casting de Desperate Housewives maintenant?

Après avoir dit au revoir à Wisteria Lane, l’ancienne Gabrielle Solis a continué à apparaître dans des films comme Lowriders, Overboard et Dora and the City of Lost Gold, star dans l’éphémère Telanovela de NBC et producteur exécutif Marc ceriseDesperate Housewives fait suite à Devious Maids sur Lifetime ainsi qu’à l’éphémère Grand Hotel d’ABC. Elle a également commencé une solide carrière de réalisatrice, réalisant des épisodes de la série susmentionnée, ainsi que Jane the Virgin, Black-ish et The Expanding Universe of Ashley Garcia, entre autres. Activiste et femme d’affaires qui a lancé sa propre ligne de vêtements et a été membre fondateur et vocal de Time’s Up, Longoria a commencé à sortir ensemble et, en 2016, s’est mariée José Antonio « Pepe » Canne Patiño, président de Televisa, la plus grande entreprise médiatique d’Amérique latine. Le couple a accueilli son fils, Santiago « Santi » Enrique Baston, en 2018.

