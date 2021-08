Où est le tatouage pourri de Harley Quinn dans ‘The Suicide Squad’ ?

L’attente est finalement terminée! The Suicide Squad de James Gunn inaugure une nouvelle ère de nos super-vilains préférés à l’écoute de super-héros dans un tout nouveau film de DC. Alors que les personnages se regroupent, beaucoup de choses sont différentes cette fois-ci. Mais même avec un nouveau réalisateur à la barre, nous voyons toujours l’emblématique Harley Quinn de Margot Robbie sur nos écrans. Alors que de plus en plus de fans se connectent pour regarder le nouveau film de DC Universe, certains spectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué un changement majeur pour Harley.

Si vous avez remarqué que le tatouage “pourri” de Harley manquait dans The Suicide Squad, vous n’êtes pas le seul ! Mais il y a en fait une bonne raison pour laquelle il est officiellement parti cette fois-ci.

Voici pourquoi certains des tatouages ​​​​de Harley Quinn manquent dans The Suicide Squad.

Attends, tu es sûr qu’il manque un des tatouages ​​de Harley ?

Ouais! Le tatouage “pourri” de Harley qu’elle arborait sur son visage a maintenant mystérieusement disparu dans The Suicide Squad et non, cela n’a rien à voir avec une nouvelle fondation. En fait, ce n’est même pas le seul changement de tatouage. Le précédent tatouage du dos de Harley “Property of the Joker” est maintenant “Property of No One” dans cette version, montrant sa croissance récente comme on le voit dans Birds of Prey.

Alors pourquoi ses tatouages ​​ont-ils changé dans The Suicide Squad ?

En plus de montrer que Harley se débrouille très bien par elle-même (non merci à M. J), le réalisateur James Gunn a révélé sur un Instagram Live que c’était en fait l’idée de Margot Robbie de se débarrasser du tatouage du visage de Harley.

“Margot n’a pas aimé et a découvert que je n’aimais pas non plus [it], nous avons donc décidé de le supprimer », a-t-il déclaré selon Looper. Parfois, les choses à Hollywood sont vraiment aussi simples !

Reviendra-t-il ?

Honnêtement, avec autant de personnes impliquées dans l’univers DC, il est un peu difficile de dire si ce sera un changement permanent. Mais comme c’était l’idée de Margot et qu’elle est Harley Quinn, nous doutons que ce soit le cas. Elle n’en est que meilleure !

