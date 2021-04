Où est le tollé suscité par le New York Times qui sème le doute sur les vaccins? – RedState ⋆ 10z viral

On dirait qu’il y a une indignation sélective lorsqu’il s’agit de remettre en question les décisions en matière de vaccins.

La presse a été sur une curieuse tendance ces derniers temps de semer la confusion et de fournir des informations contradictoires sur les vaccins Covid-19. CBS News a fait de fausses déclarations sur certains des vaccins, YouTube bloquait les vidéos d’éminents médecins en raison de prétendues désinformations, et le Dr Anthony Fauci se promenait régulièrement pour fournir des informations contradictoires. Cela peut être un contenu dangereux, et il provient des médias.

Mais ils blâment Tucker Carlson. Il est l’unique centre d’intérêt des médias depuis des mois maintenant, et ils font monter la pression. Maintenant, bien sûr, ces manivelles ne souhaitent guère prendre en compte tous les commentaires de Tucker et voir qu’il ne remettait pas en question les vaccins, il exposait le cas selon lequel les commandants délivrent des messages contradictoires et peuvent semer la confusion et le doute. Ils s’en prennent simplement parce qu’il ose noter que ce récit sur le danger possible d’un vaccin peut conduire à des problèmes bien plus graves.

Et c’est quelque chose avec lequel le New York Times est d’accord, assez intéressant. Dans son article sur l’emprise du vaccin Johnson & Johnson, le Times note quelles peuvent être les retombées à l’échelle mondiale.

Les inquiétudes en matière de sécurité concernant les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson Covid-19 ont mis en péril les campagnes de vaccination bien au-delà des États-Unis, sapant la confiance en deux vaccins cruellement nécessaires et menaçant de prolonger la pandémie de coronavirus dans des pays qui peuvent difficilement se permettre d’être sélectifs en matière de vaccins.

Maintenant, les arguments de Tucker concernent en grande partie les choses ici au niveau national. Il souligne que ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui sapent la confiance dans les vaccins. «La seule raison pour laquelle nous posons la question est que les responsables agissent comme si cela ne fonctionnait pas. Après avoir reçu le vaccin, vous devez rester sous les restrictions. Nous posons donc une question enracinée dans la science, à savoir: pourquoi? Si ça marche, pourquoi ne peux-tu pas vivre comme ça marche? » Pour cela, les médias lui ont sauté dessus.

Mais au Times, ils examinent la question à une échelle beaucoup plus large et disent essentiellement les mêmes choses.

Les actions des responsables américains et européens se sont répercutées dans le monde entier, suscitant des doutes dans les pays plus pauvres où une histoire de colonialisme et de pratiques médicales contraires à l’éthique a laissé un héritage de méfiance à l’égard des vaccins. Si la perception s’installe que les pays riches déversent des injections de second ordre sur les pays plus pauvres, ces soupçons pourraient se durcir, ralentissant le déploiement mondial des doses dont on a désespérément besoin.

Qu’est-ce que c’est, sinon le Times fait la même déclaration que Carlson, c’est-à-dire que les responsables agissent comme si le vaccin ne fonctionnait pas? L’essentiel des commentaires de Tucker concerne les impressions que ces décisions laissent aux citoyens, et le New York Times a fait écho à ce sentiment, mais à une plus grande échelle, affirmant qu’il s’agissait d’un problème qu’ils créent pour d’autres pays. Cela devient un autre exemple de la presse politisant la pandémie – la chose même à laquelle ils prétendent s’opposer.