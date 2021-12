Où est mon chèque de relance ? Nouveaux paiements de 1 400 $ à venir

Maintenant que le sixième et dernier paiement de relance du crédit d’impôt pour enfants de 2021 arrive à des millions de bénéficiaires, voici une mise à jour que vous ne voulez pas négliger à propos de tout cela. Il y a en fait un autre chèque après celui-ci que l’IRS envoie au cours des dernières semaines de 2021. Et nous avons tous les détails à ce sujet ci-dessous afin que vous n’ayez pas à vous demander « où est mon chèque de relance ? » ou quand il arrivera.

Les paiements auxquels nous faisons référence sont les paiements finaux dits « plus-up » de l’année. Et ils arrivent à un moment charnière pour l’effort de contrôle de relance aux États-Unis. La pression de l’administration Biden pour prolonger les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants jusqu’en 2022, par exemple, est actuellement bloquée au Sénat. Pendant ce temps, les résultats d’une nouvelle enquête sont disponibles et fournissent un contexte important concernant les paiements – et ce qui pourrait arriver s’ils ne se poursuivent pas.

Où est mon chèque de relance ?

La saison 1 de Covid me manque lorsque nous nous sommes tous liés autour de Tiger King, Cheer et des contrôles de relance. – Mess du Nord (@NorthernMess) 11 décembre 2021

L’IRS les décrit comme des « paiements supplémentaires pour les personnes qui… ont reçu des paiements sur la base de leurs déclarations de revenus de 2019, mais sont éligibles à un nouveau paiement ou à un paiement plus important sur la base de leurs déclarations de revenus de 2020 récemment traitées ».

En d’autres termes, le déclencheur de leur envoi est un grand changement dans la situation des revenus d’une personne révélé par sa déclaration de revenus fédérale de 2020. Les paiements majorés pourraient inclure une situation dans laquelle le revenu d’une personne a baissé en 2020 par rapport à 2019. Ou si une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant sur sa dernière déclaration de revenus, entre autres situations.

Comme pour la plupart des chèques de relance que nous avons reçus au cours de cette année, les bénéficiaires n’ont rien à faire pour obtenir l’un des paiements majorés. Eh bien, à part produire une déclaration de revenus fédérale 2020 (quelque chose que vous deviez faire de toute façon). L’IRS prend automatiquement note de tout événement déclencheur et envoie ces chèques en conséquence.

Enquête crédit d’impôt pour enfants

Mercredi, quant à lui, marquait la distribution du dernier paiement du crédit d’impôt pour enfants. L’IRS a déclaré que le Congrès devait adopter le plan de dépenses de 1,9 billion de dollars du président Biden qui traîne actuellement au Sénat d’ici la fin de ce mois afin que l’agence fiscale ait le temps de se préparer pour davantage de contrôles de crédit d’impôt pour enfants le 15 janvier.

Dans cette optique, ParentsTogether, un groupe national de défense des parents comptant plus de 2 millions de membres à l’échelle nationale, a publié les résultats d’une nouvelle enquête auprès des parents. Ses conclusions, entre autres :

Lorsqu’on leur a demandé ce qui arriverait aux finances de leur famille si les paiements du crédit d’impôt pour enfants s’arrêtaient après ce mois ? 50 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il leur serait plus difficile de répondre aux besoins fondamentaux de leur famille. Et 36% ont déclaré qu’ils ne seront plus en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de leur famille. 1 répondant sur 3 a déclaré que si les vérifications du crédit d’impôt pour enfants s’arrêtaient, ils ne pourraient pas se permettre suffisamment de nourriture. 76% des personnes interrogées ont déclaré que les chèques mensuels les avaient rendus moins inquiets pour leurs finances. 81 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était « extrêmement important » pour leur famille que les contrôles se poursuivent au-delà de cette année. C’est en hausse par rapport à 73% en septembre.