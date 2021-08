Où est mon chèque de relance ? Tout ce que vous devez savoir et ce qui reste à venir (août 2021) • .

Maintenant que les chèques de relance ont recommencé à circuler, c’est une bonne occasion de faire une pause et de faire le point. Tant de choses se sont passées dans ce sens depuis que le président Biden a pris ses fonctions et a signé un plan de relance presque incompréhensiblement massif de 1,9 billion de dollars. Voulez-vous un récapitulatif des mesures de relance qui ont été prises jusqu’à présent cette année ? Ou qui peut-être voulez-vous juste savoir, « Où est mon contrôle de relance ? » Continuez à lire car cet article est pour vous. Et nous expliquerons également ce qui reste à venir le reste de l’année, et pourquoi.

Grâce au plan de sauvetage américain, notre économie croît plus vite qu’elle ne l’a fait depuis près de 40 ans. pic.twitter.com/hc4NTwTCc6 – Président Biden (@POTUS) 19 juillet 2021

Fond

Avant de répondre à la question « Où est mon contrôle de relance », jetons un coup d’œil rapide à la façon dont nous en sommes arrivés là.

Le nouveau plan de relance de 1,9 billion de dollars est appelé « American Rescue Plan ». Il s’est précipité au Congrès et a atterri sur le bureau du président Biden moins de deux mois après son entrée en fonction. Il s’agissait en quelque sorte d’un suivi du plan de relance signé par le président de l’époque Trump en décembre. Celui-ci a donné aux Américains une nouvelle série de chèques de relance de 600 $.

Dans le plan de sauvetage américain, que Biden a signé le 11 mars, les chèques de relance sont, encore une fois, une pièce maîtresse de la législation. En fait, à plus d’un titre.

Premièrement, la législation autorisait l’IRS à envoyer une nouvelle vague de chèques de relance, généralement pour 1 400 $. Ceci, pour ceux d’entre vous qui gardent le score, serait le troisième paiement direct unique de secours contre les coronavirus de la part du gouvernement fédéral depuis le début de la pandémie. Les deux montants précédents étaient de 1 200 $, puis le chèque de 600 $ de l’hiver.

Plus de contrôles de relance

Le plan de sauvetage américain a également autorisé une expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants, qui plafonnait normalement à 2 000 $. En raison de la pandémie, ce montant est passé à 3 600 $ – mais, ici, les législateurs ont également fait preuve de créativité. Le crédit est structuré de manière à ce que les bénéficiaires en reçoivent la moitié cette année et la moitié l’année prochaine. Lorsque vous obtenez normalement des crédits, en les réclamant lorsque vous produisez vos impôts. Mais vous pouvez aussi en obtenir la moitié en avance, maintenant. Répartis sur six chèques mensuels qui arriveront jusqu’à la fin de cette année.

Remarque : étant donné que ces contrôles sont étalés sur une longue période de temps, les démocrates se sont peut-être enfermés dans un coin politique concernant la possibilité d’un quatrième contrôle de relance. Ce que beaucoup réclament déjà. Mais il s’avérera sans aucun doute difficile de rassembler un soutien pour une telle chose lorsqu’il existe une vague de contrôles de relance. Celui qui sera en cours pendant une période prolongée.

Êtes-vous admissible à un nouveau chèque de relance?

Si vous avez des enfants dans votre ménage, alors la réponse est — probablement.

C’est le jour d’aujourd’hui ! Grâce au crédit d’impôt pour enfants dans le plan de sauvetage américain, les paiements directs à presque toutes les familles qui travaillent commencent aujourd’hui. Recherchez un dépôt intitulé « CHILDCTC » dans votre compte bancaire. pic.twitter.com/jrUAtuAK5e – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 15 juillet 2021

Cependant, tous les parents ou familles ne sont pas éligibles. L’un des principaux indicateurs d’admissibilité est le revenu.

Le plein montant du crédit est disponible pour les couples avec enfants de moins de 17 ans qui produisent conjointement leur déclaration de revenus fédérale et qui ont un revenu brut ajusté inférieur à 150 000 $. Pour un parent individuel, le montant est de 75 000 $. Au-delà de ces montants, le crédit bonifié commence à disparaître progressivement.

De plus, tous les enfants ne sont pas éligibles. Les parents recevront la totalité de 3 600 $ pour chaque enfant de moins de six ans. Et 3 000 $ pour chaque enfant entre 6 et 17 ans.

Où est mon chèque de relance ?

Ces montants (la moitié de 3 600 $ ou 3 000 $) seront répartis également entre six chèques. Et le premier de ces six a été envoyé par dépôt direct ou sous forme papier le 15 juillet.

Si vous étiez éligible à l’un de ces paiements, et si l’IRS dispose de vos coordonnées bancaires, vous devriez avoir déjà reçu un dépôt direct. Les chèques papier devraient arriver par la poste à peu près maintenant, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à partir de cette première distribution du 15 juillet. Les prochaines dates de paiement sont le 13 août, le 15 septembre, le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre.

Si vous additionnez les six montants de chèques que vous recevez, vous recevrez également un crédit d’impôt pour ce même montant l’année prochaine lorsque vous produisez vos impôts fédéraux. Cela représentera la deuxième moitié du montant de votre crédit d’impôt pour enfants. Et, pour l’instant, ce sera la fin du crédit bonifié. Le président Biden, cependant, a déclaré qu’il souhaitait que le crédit d’impôt amélioré se poursuive pendant les quatre prochaines années. Certains démocrates veulent également le rendre permanent.

Portails Web

Si vous vous demandez « Où est mon contrôle de relance », pendant ce temps, l’IRS a quelques portails de destination que vous pouvez consulter :

L’outil « Obtenir mon paiement » peut vous aider à suivre l’état de votre troisième chèque de relance (celui de 1 400 $). Et en ce qui concerne les paiements de relance du crédit d’impôt pour enfants, rendez-vous sur ce lien IRS. Là, vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit pour recevoir les paiements. Vous pouvez également vous désinscrire sur ce lien pour ne plus recevoir de paiements anticipés (si vous préférez plutôt obtenir un crédit d’impôt géant l’année prochaine). Et vous pouvez fournir ou mettre à jour vos informations de compte bancaire pour les paiements mensuels.

Mises à jour

De nouvelles mises à jour de contrôle de relance apparaissent tout le temps, c’est pourquoi nous avons créé ce résumé informatif. Assurez-vous de revenir ici souvent, car nous fournirons de nouvelles mises à jour de contrôle de relance chaque fois que de nouvelles informations seront disponibles.

