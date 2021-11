Où est mon chèque de relance ? Vous pouvez obtenir 1 800 $ avant la fin de 2021

Des millions d’Américains se demandent peut-être « Où est mon chèque de relance ? » en ce moment, étant donné que l’IRS vient d’envoyer une nouvelle vague de paiements de crédit d’impôt pour enfants. Les nouveaux chèques avaient une date de paiement du lundi 15 novembre et la plupart d’entre eux ont été envoyés sous forme de dépôts bancaires électroniques. Cependant, une partie des 15 milliards de dollars que l’IRS vient d’envoyer à quelque 36 millions de familles a également été envoyée par la poste, sous forme de chèques papier. En plus de ça? Une autre série de ces paiements arrivera en 2021. Et il existe également un moyen pour certaines familles d’obtenir bientôt un gros salaire pouvant atteindre 1 800 $.

Nous allons parcourir tout cela dans le post ci-dessous. À commencer par une mise à jour sur une pétition qui cherchait un nouveau chèque de relance – en fait, des chèques de relance récurrents – totalisant 2 000 $.

Comment obtenir bientôt 1 800 $ en chèques de relance

La propriétaire d’un restaurant du Colorado, Stephanie Bonin, a lancé l’année dernière la pétition Change.org, appelant à des contrôles de relance récurrents. Pour mesurer la popularité de cette idée ? La pétition est actuellement à peine d’avoir recueilli 3 millions de signatures.

En pratique, cependant, voici où en est cette perspective, alors que nous arrivons à la fin de l’année.

Les chèques qui sont sortis lundi mettent, encore une fois, jusqu’à 300 $ dans les comptes bancaires de millions de parents. Dans moins d’un mois, le 15 décembre, cela se reproduira. Il est également possible que les démocrates poursuivent l’extension du crédit d’impôt pour enfants jusqu’en 2022. Mais personne ne pense qu’un quatrième chèque de relance, du moins pour le moment, a de réelles chances de se concrétiser.

Si vous n’avez pas reçu les paiements du crédit d’impôt pour enfants, entre-temps, il y a de bonnes nouvelles. Si vous vous êtes inscrit via le portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants sur le site Web de l’IRS d’ici lundi ? Plutôt que d’obtenir le crédit d’impôt pour enfants de taille normale en décembre, le vôtre sera surdimensionné. Il pourrait totaliser jusqu’à 1 800 $, à titre de rattrapage, pour englober tous les chèques de crédit d’impôt pour enfants qui ont été effectués cette année.

Et après

Surtout, il n’y a pas non plus besoin de se demander « Où est mon contrôle de relance ? » ou si vous n’avez pas de chance si vous avez manqué la date limite de lundi.

Si vous êtes admissible, vous bénéficierez du crédit d’impôt pour enfants. C’est juste une question de quand. Donc, si vous n’avez pas encore reçu de chèques et que vous n’êtes pas encore inscrit sur le portail ci-dessus ? À la place, vous demanderez le montant total du crédit d’impôt pour enfants lorsque vous préparerez votre déclaration de revenus fédérale l’année prochaine. Tout le monde le fera aussi, mais ils n’obtiendront que la moitié du montant l’année prochaine – puisque la moitié a également été payée à l’avance.

Mise à jour du stimulus Biden

Le président Biden avait souhaité prolonger de trois ans la prolongation du crédit d’impôt pour enfants, ce qui aurait vraisemblablement signifié 36 vérifications mensuelles supplémentaires du crédit d’impôt pour enfants. Cependant, en grande partie à la suite de l’opposition du sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, la Maison Blanche a accepté de réduire la prolongation du crédit d’impôt pour enfants de trois ans à un an seulement (pour l’instant).

Cette proposition est actuellement en instance au Sénat. D’une manière ou d’une autre, nous devrions trouver une solution à ce problème courant décembre.