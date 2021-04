Où est Mothra? Le Godzilla Vs. Kong Cast a des suggestions intéressantes

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Attention: légers spoilers pour Godzilla contre Kong sont en jeu. Si vous n’avez pas encore vu le film, vous voudrez peut-être revenir en arrière.

Au début, il y avait Godzilla, qui présentait la bataille du Titan titulaire contre une paire de monstres connus simplement sous le nom d’organismes terrestres massifs non identifiés, ou «MUTO» en abrégé. Au fur et à mesure que la série progressait, de plus en plus de Titans ont été introduits dans le giron, mais l’un des favoris en fuite devait être le gigantesque champion de la mite / Godzilla, Mothra. Introduit dans Godzilla: le roi des monstres, il était supposé que nous reverrions son genre dans la suite massive Godzilla contre Kong. Et pourtant, elle était introuvable, ce qui a conduit à une question évidente: où est Mothra?