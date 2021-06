Où est passé tout le réchauffement climatique ? 10z viral

L’épidémie de covid a eu plusieurs côtés positifs, dont l’un est que nous n’avons pas tellement entendu parler du réchauffement climatique ces derniers temps. Il est difficile de soutenir plusieurs hystéries en même temps, apparemment.

Quoi qu’il en soit, si vous vous demandez ce qui se passe avec le climat de la Terre, Christopher Monckton a le dernier à Watts Up With That. Conclusion : nous avons maintenant passé plus de six ans sans aucune augmentation nette de la température de la Terre :

L’effet de la petite oscillation australe de la Niña s’estompe. Néanmoins, la Nouvelle Pause s’est allongée de 6 ans à 6 ans 2 mois dans les données UAH :

Pour ceux qui n’ont pas suivi ce problème de près, UAH est l’Université de l’Alabama à Huntsville, qui analyse et publie des données satellitaires qui fournissent nos informations les meilleures et les plus transparentes sur les températures atmosphériques.

Le graphique raconte à peu près l’histoire, mais si vous voulez approfondir, il y a ceci :

La prédiction du GIEC en 1990, sur laquelle était basée la peur du réchauffement climatique – qualifiée à juste titre par le professeur Lindzen dans une excellente conférence récente d’« absurde » – s’est avérée être une exagération presque triple par rapport à la réalité sobre. Voici pourquoi. La température de surface moyenne mondiale actuelle est de 288,6 K, comprenant une température d’émission de 255,2 K et un effet de serre de 33,4 K. Le 33,4 K comprend un réchauffement direct de 7,2 K par ou une sensibilité de référence aux gaz à effet de serre naturels (6,2 K) et anthropiques (1 K), et une réponse de retour de 26,2 K. Sur ces 26,2 K, 25,5 K sont une réaction de rétroaction à la température d’émission et 0,7 K au réchauffement direct par les gaz à effet de serre. Sur ce 0,7 K, 0,6 K est une réaction de rétroaction aux gaz à effet de serre naturels et 0,1 K aux gaz à effet de serre anthropiques. Le facteur de gain du système actuel, le rapport de la température d’équilibre après la réponse de rétroaction à la température de référence avant elle, est donc de 288,6 / (255,2 + 7,2), soit 1,1. La sensibilité de référence au CO2 doublé est le produit du forçage CO2 doublé de 3,52 W m-2 (Zelinka et al. 2020) et du paramètre de Planck 0,3 KW-1 m2 : soit 1,05 K. Sensibilité d’équilibre au CO2 doublé, le produit de 1,05 K et le facteur de gain du système 1,1 est donc d’environ 1,15 K – à peu près le même que le réchauffement climatique anthropique auquel nous pouvons nous attendre au cours du 21e siècle. Par conséquent, la prévision moyenne de 3,9 K à moyen terme dans les modèles de dernière génération (CMIP6) (Zelinka et al. 2020) est une surestimation plus que triple, qui survient parce que les climatologues imaginent qu’il n’y a pas de réaction de rétroaction à la température d’émission. Leur facteur de gain système 26,2 / 6,2 ou 4,2 dépasse presque quatre fois le 1,1 du monde réel.

Peu de gens comprendront la science, mais pour la plupart, le glas de l’hystérie liée au réchauffement climatique vient de gros titres comme celui-ci : l’Europe a frissonné pendant son mois d’avril le plus froid depuis des décennies, et elle ne se relâche pas. Le lien, remarquablement, va au Washington Post.