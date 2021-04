Où est passée la subvention de R & D de 900 crore du gouvernement pour le développement de vaccins COVID?

Les estimations des coûts de développement des vaccins varient en fonction de la personne à qui on parle. (Image représentative: .)

Cela fait cinq mois que le gouvernement a accordé une subvention de Rs 900 crore à la recherche et au développement pour le développement de vaccins COVID. Où est-ce que tout est parti et qu’est-il arrivé? Ces questions deviennent importantes à un moment où le nombre de cas viraux est élevé, dépassant les 1,5 lakh de nouveaux cas par jour, et les inquiétudes persistent sur le rythme de la campagne de vaccination et sur la nécessité de redéfinir les critères d’éligibilité pour tous.

Tout cela en dépit du fait que l’Inde se distingue au niveau mondial en tant que plaque tournante importante pour la fabrication de vaccins COVID-19. Aujourd’hui, presque toutes les plates-formes technologiques possibles déployées dans le monde font également l’objet de travaux en Inde et ce n’est pas comme si des usines se trouvaient pour les fabriquer. Il existe au moins une demi-douzaine de fabricants de vaccins indiens de premier plan à différents stades de développement de vaccins.

Alors, comment la subvention R&D a-t-elle fait une différence? Le 12 novembre, il y a exactement cinq mois, le ministre des Finances de l’Union Nirmala Sitaraman, tout en annonçant le troisième plan de relance économique, a déclaré que Rs 900 crore était fourni au département de biotechnologie pour la mission COVID Suraksha pour la recherche et le développement pour le développement d’un vaccin COVID indien.

Financial Express Online a contacté le Dr Renu Swarup, secrétaire, département de biotechnologie, ministère de la science et de la technologie, qui est d’ailleurs également président du Conseil d’aide à la recherche dans l’industrie de la biotechnologie.

Compte tenu de son emploi du temps incroyablement chargé, nous l’avons abordée avec quelques questions de base sur la part du crore Rs 900 qui avait été décaissée et pour quels projets? Nous l’avons également interrogée sur le rôle que joue la subvention dans le soutien à la recherche de nouveaux candidats vaccins, y compris ceux pour lutter contre les variantes.

La réponse envoyée par e-mail à Financial Express Online indique que sur le total de Rs 900 crore, “un montant de Rs 500 crore a déjà été engagé.” En outre, «pour accroître la production de vaccins, un soutien est envisagé pour les installations de fabrication des secteurs privé et public afin de les préparer à des capacités renforcées pour soutenir la production accrue de vaccins au cours des 6 à 8 prochains mois.

Pas seulement des candidats vaccins

Sur les projets spécifiques pour lesquels les fonds ont été décaissés: «Cinq vaccins candidats en phase de développement clinique avancé sont soutenus dans le cadre de cette mission. En outre, 19 sites d’essais cliniques à travers le pays, trois laboratoires d’analyse d’immunogénicité et trois installations de provocation animale sont également soutenus dans le cadre de la mission. Apparemment, la subvention n’est pas destinée uniquement aux candidats vaccins, mais au soutien de tout l’attirail autour du développement de vaccins. Les vaccins sont généralement cultivés à l’intérieur des cellules et ceux-ci sont cultivés. La production commence à petite échelle et est ensuite fabriquée à grande échelle. En fait, l’un des bénéficiaires, comme peut-être quelques autres, est un fabricant de vaccins indien de premier plan, qui n’a pas souhaité être nommé mais qui avait déjà reçu une fraction de sa demande totale, mais a ensuite promis plus en fonction des étapes de recherche de l’entreprise. capable d’atteindre.

La manière dont le décaissement du don est réparti entre le gouvernement et le secteur privé n’est pas claire. Les objectifs semblent louables et les missions critiques, mais s’adressent à ceux de l’industrie et, bien que la plupart saluent tout cela comme une bonne intention, peu de gens semblent y voir un impact important. «C’est un bon début mais c’est toujours une goutte d’eau dans l’océan», déclare un leader de l’industrie sans vouloir être identifié et demande: «Si cela suffisait, pourquoi les fabricants de vaccins existants comme Serum Institute et Bharat Biotech cherchent-ils d’énormes subventions? La demande de Serum seule est de Rs 3 000 crore. “

Mais alors, les coûts et l’achat de vaccins sont un peu flous. Avec peu de transparence de la part du gouvernement sur ses plans d’achat exacts auprès des entreprises, ses divulgations loin d’être satisfaisantes sur le processus d’approbation, le manque de clarté sur la méthodologie de tarification des vaccins qui sont approuvés – par exemple, il y a encore un point d’interrogation sur ce qui sera être le prix du vaccin Spoutnik V – ce sont les estimations du secteur privé des coûts et des prix qui ne sont que discutés et la nature rémunératrice ou l’absence de celui-ci, étiquetée sur la fabrication du vaccin.

L’industrie, avec des options maintenant fermées pour exporter et son incapacité à vendre directement sur le marché intérieur ouvert et à avoir le gouvernement comme seul acheteur, est en train de plaider pour assurer la viabilité intrinsèque. C’est en dépit du fait que la plupart parlent le langage de vouloir répondre à un besoin humanitaire que d’être motivé par des tentatives de rentabilité.

Cas pour un plus gros minou

Les estimations des coûts de développement des vaccins varient en fonction de la personne à qui on parle. Parlez aux fabricants de vaccins et les estimations atteignent 1500 crore de roupies pour créer une nouvelle installation permettant de fabriquer environ 100 millions de doses par mois.

Par conséquent, pour certains fabricants de vaccins bien connus, la subvention de 900 crores de Rs est loin d’être suffisante pour augmenter considérablement les approvisionnements, ce qui compte le plus aujourd’hui. Selon certains, le crore Rs 900, lorsqu’il est déboursé à peine entre les entreprises, pourrait au mieux servir à améliorer les processus ou à fabriquer certains matériaux pour des études cliniques et à engager les dépenses pour les consommables et les dépenses connexes.

Comment les coûts des vaccins s’additionnent

Alors, combien cela coûte-t-il de fabriquer un vaccin? Selon un important fabricant de vaccins indien, «si une entreprise a déjà l’infrastructure, l’usine, les bâtiments et les machines en place, la fabrication du vaccin COVID impliquerait entre 150 et 300 crores Rs en fonction de la taille des essais cliniques et encore plus élevé si les essais doivent se dérouler dans plusieurs pays impliquant 30 000 sujets ou plus au total. Mais alors, certains experts de l’industrie estiment que ces chiffres sont élevés et il est tout à fait possible de mettre en place une installation nouvelle pour environ Rs 250 crore. De plus, les essais cliniques ne doivent pas nécessairement porter sur un vaste échantillon de 30 000 sujets, leur recrutement n’est pas facile en plus d’être une activité chronophage. Au lieu de cela, il est possible de faire avec environ 5 000 sujets pour un coût total d’environ Rs 25 crore travaillant à un coût moyen d’environ Rs 50 000 par sujet. Les dépenses ici sont en grande partie sur les frais administratifs et pour les différents tests qui devront être menés sur les sujets.

Mais les fabricants de vaccins estiment que cela est déraisonnable et même si le coût des essais cliniques en Inde ne représente qu’une fraction de ce qu’il coûte à l’étranger, les subventions accordées à l’étranger pour la recherche sur les vaccins sont beaucoup plus élevées. Ils pointent du doigt les États-Unis, où, sous l’administration Trump, des sommes énormes ont été réservées au programme de recherche sur les vaccins. Appelé le programme Operation Warp Speed, il a alloué plus de 12 milliards de dollars aux fabricants de vaccins et a même engagé le nombre de doses qu’il avait l’intention de se procurer auprès des fabricants de vaccins.

Argument de fabrication à risque

Parler d’achat de vaccins et c’est un autre problème qui semble agiter de nombreux fabricants de vaccins en Inde. Une plainte commune parmi eux semble être le grand défi de trouver des ressources pour produire les vaccins sans bons de commande en main du gouvernement. L’argument est que même après qu’une entreprise a obtenu la subvention de l’Inde ou de l’étranger, la plus grande inquiétude est de fabriquer les vaccins sans commandes fermes en cours. «Même pour les entreprises existantes, il n’y a pas de commandes fermes, alors que les commandes pour de grandes quantités ne sont pas facilement à venir du gouvernement et donc cela ajoute des inquiétudes pour les entreprises sur la façon de mobiliser des ressources pour payer les intrants importés», explique un promoteur de la société de vaccins. Les coûts des intrants varient – par exemple, selon une estimation, 75 cents par dose à payer pour réserver les fournisseurs d’intrants – pourraient concerner les consommables et les adjuvants nécessaires dans le vaccin.

Sans commandes en cours, les entreprises disent qu’elles ne peuvent même pas approcher les banques et essayer d’augmenter leurs limites de fonds de roulement. Le promoteur doit avancer les fonds nécessaires pour les intrants et autres dépenses de fabrication et finir par mettre la fabrication à risque.

Les initiés de l’industrie, cependant, estiment que le gouvernement a tout à fait le droit de ne pas passer de commande tant que le produit n’est pas approuvé et il serait donc plus logique que les entreprises mobilisent toutes leurs énergies en travaillant avec le gouvernement pour obtenir les produits approuvés au plus tôt. puis plaider en faveur du placement de bons de commande anticipés du gouvernement.

Financial Express Online n’a pas été en mesure de vérifier cela de manière indépendante auprès du gouvernement et les déclarations du gouvernement sur ses plans de passation de marchés exacts et ses engagements fermes donnés à des entreprises spécifiques sont peu claires.

Actif depuis début 2020

La réponse officielle que Financial Express Online a obtenue du Département de biotechnologie (DBT) décrit en fait le contexte du développement actuel et parle d’une compréhension claire d’un besoin au début de 2020 lui-même: «À la lumière du COVID-19 pandémie, le Département de biotechnologie a annoncé l’appel «DBT-BIRAC COVID-19 Research Consortium», début 2020, dans le cadre des efforts globaux visant à faciliter le développement de solutions de recherche indigènes pour lutter contre le COVID-19. » La raison était évidente: «Le renforcement des efforts de développement du vaccin COVID-19 était un domaine clé de l’appel. Le DBT et son entreprise du secteur public, le Conseil d’aide à la recherche dans l’industrie des biotechnologies (BIRAC), soutiennent près de 15 vaccins candidats par l’industrie et les laboratoires du secteur public pour un coût d’environ Rs 100 crore. Encore une fois, cela peut ne pas sembler énorme pour beaucoup, mais ensuite, dit-il, «trois de ces vaccins candidats développés localement sont passés de la preuve de concept au stade de développement clinique et sont actuellement en cours d’essais cliniques et deux candidats vaccins sont en cours de développement. stade préclinique avancé. » Il donne ensuite les noms d’entreprises et le domaine d’activité comme Zydus Cadila (ADN), Biological-E (RBD), Gennova (ARNm), Bharat Biotech (Plateforme pour les vaccins nasaux et la rage). »

C’est à la lumière de cela, dit-il. «Pour renforcer et accélérer les efforts de développement du vaccin COVID-19, ‘Mission COVID Suraksha la mission indienne de développement du vaccin COVID-19’, a été annoncée par le gouvernement dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat 3.0, pour répondre au besoin urgent d’un coffre-fort. et un vaccin efficace contre le COVID-19. » Le moment est apparemment compté et les résultats étant donné que la délivrance avec les flacons de vaccin est tout ce que les gens semblent espérer, du moins pour le moment.

