Où est Skyfox dans le présent?

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for all of Season 1 of Jupiter’s Legacy.]

Tout au long des scènes actuelles de Jupiter’s Legacy Season 1 (qui est tombée sur Netflix le 7 mai), on nous raconte comment l’un des super-héros originaux, George Hutchence / Skyfox (Matt Lanter), s’est retourné contre l’Union. Selon Sheldon / The Utopian (Josh Duhamel), son ancien ami pensait qu’il pouvait faire plus sans que le Code (pas de meurtre) ne le retienne.

Il était, ostensiblement, aussi celui derrière la dernière menace: la sortie d’un clone du méchant Blackstar (Tyler Mane) et cette vision d’une menace à nouveau Sheldon et son fils Brandon / Paragon (Andrew Horton). Une torsion dans la finale a révélé que c’était vraiment le frère de Sheldon, Walter / Brainwave (Ben Daniels), qui est le cerveau de la folie actuelle. Alors le George que Walter et Grace / Lady Liberty (Leslie Bibb) ont combattu dans l’esprit du clone (mort) de Blackstar? Juste une construction de l’esprit de Walter.

«C’était une narration vraiment géniale, vraiment incroyable», a déclaré Lanter à TV Insider. «Nous n’avons jamais vu George de nos jours. Nous ne savons pas où est George, ce qu’il fait ou quel genre de ravages il pourrait causer dans la saison 2, espérons-le.

Alors, que savons-nous? Après tout, la plupart de ce que nous savons de George après les flashbacks (à part les coupures de journaux) vient des autres, en particulier de Walter, qui faisait valoir que Skyfox était celui derrière tout. «Il a quitté le groupe. Mark Millar a mis en place dans les bandes dessinées qu’il était un méchant », dit Lanter. «Mais je pense que ce qui va être intéressant de voir comment cela se passe, c’est bien sûr que l’Union se réfère à lui comme un méchant, et le monde a appris que George / Skyfox est un méchant.»

Mais si vous demandez à Lanter: «Il pense qu’il fait la bonne chose et il est probablement couché ou fait quelque chose. Comme tout bon méchant, en fait, il est justifié dans tout ce qu’il fait. Donc, je pense que c’est un gars qui a été piégé et il est juste dans la clandestinité et j’espère qu’il va sortir en grand quand il le fera.

Non, Walter ne sait pas non plus où se trouve George, alors oui, le cadrer aurait pu être un peu un pari. «Mais c’est un pari qui vaut la peine d’être pris, juste la joie qu’il a ruiné sa vie», rigole Daniels.

C’est quelque chose que Walter apprécie particulièrement et qui est lié à quelque chose que vous avez peut-être manqué. «George s’est vraiment caché et c’est tellement fascinant pour moi et c’était une source de conversations interminables que j’avais l’habitude d’avoir avec Mark Millar. Il vole la femme de George, avec une astuce cérébrale, que vous obtenez plus dans la saison 2 », poursuit Daniels. «Elle apparaît très brièvement dans la scène avec le gâteau sur la plage. Il dit: “ Dis, bonjour à Blackstar, chérie. ” C’est la femme de George. Il ne peut littéralement pas supporter George d’être près de lui pour le reste de sa vie, il doit donc simplement le sortir de l’univers. Je pense qu’il déteste ça, qu’il ne sait pas où est George mais aime qu’il n’est plus dans sa vie, ce qui lui cause du chagrin.

George a fait défection et se cache car «il a tout perdu», explique Lanter. «Il y a un grand trou dans son cœur où se trouvaient Sheldon, Walt et ses affaires. Pour son personnage, Walter et Sheldon étaient sa famille après avoir perdu ses parents.

Mais ce n’est pas sa seule famille. Il a également un fils, Hutch (Ian Quinlan), qui essaie de le retrouver. Mais chaque fois qu’il essaie d’utiliser la tige de puissance que George lui a donnée qui peut le transporter partout où il doit aller, cela l’emmène dans un club de strip-tease. Cela montre juste le côté comique de George, qui voit «la vie comme une production théâtrale», dit Lanter.

Cependant, Hutch pourrait avoir un autre appareil à la fin de la saison qui pourrait lui permettre de retrouver son père MIA. «Je pense qu’il y a probablement une bonne raison pour laquelle [George] ne veut pas être trouvé », admet Lanter. «Approuverait-il ce [Hutch is] Faire? Probablement pas, mais peut-être y aurait-il un petit spécial: “ Ouais, c’est mon fils, il enfreint toutes les règles, essayant de me trouver. ”

La star espère qu’il y aura une deuxième saison pour pouvoir partager des scènes avec le «charismatique» Quinlan. «J’adore que George et lui soient liés. Je pense qu’il y a beaucoup de similitudes », ajoute-t-il. «Je sais que notre réalisateur de l’épisode 3 [Christopher J. Byrne] a montré à Ian certains des quotidiens de ma performance en tant que George parce que [they thought] Hutch devait apporter une partie du charisme qui était en quelque sorte inhérent à lui.

L’héritage de Jupiter, saison 1, en streaming maintenant, Netflix

Lien source

Le message Où est Skyfox dans le présent? est apparu en premier sur ..