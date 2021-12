Où est tourné Death In Paradise de la BBC ?

Death in Paradise offre des paysages époustouflants (Photo: BBC / Red Planet / Denis Guyenon)

Death In Paradise revient sur les écrans le lendemain de Noël avec son spécial Noël – avant le début de sa 11e série de la nouvelle année.

L’émission offre aux téléspectateurs la possibilité d’échapper aux nuits froides et sombres pendant une heure chaque semaine, et à la place de se régaler les yeux sur ses emplacements ensoleillés – mais où est l’île fictive de Sainte-Marie ?

Comme l’indique le titre de l’émission, c’est un pur paradis (ignorez simplement tous les meurtres macabres, oui ?) – mais est-ce une vraie île, et pouvez-vous la visiter ?

Où est filmé Mort au paradis ?

Si vous voulez visiter le décor, vous devrez faire vos valises et vous diriger vers l’aéroport, car c’est filmé en Guadeloupe dans les Caraïbes.

Bien que cela puisse ressembler au paradis, le tournage n’a pas été sans défis ces derniers temps – en plus de devoir filmer la dixième série au milieu de la pandémie, le meurtre-mystère a été interrompu à mi-chemin de la série sept. lorsqu’il y a eu une alerte rouge avant que l’ouragan Irma ne traverse l’île.

La Guadeloupe est l’endroit où Death In Paradise, le drame de la BBC est tourné (Photo : Google Maps)

Les autorités locales françaises de Guadeloupe avaient alors mis en garde les habitants de « rester confinés ». Ne sortez sous aucun prétexte » après avoir posté une vidéo montrant des vents de plus de 209 km/h s’abattant sur l’île paradisiaque.

Death In Paradise a repris le tournage une fois que cela a été jugé sûr, après que la Guadeloupe ait évité le chemin de l’ouragan Irma.

Ardal O’Hanlon a parlé à Radio Times du mauvais temps, déclarant: « Nous avons eu de la chance que la pire des tempêtes nous ait manqué.

«Nous avons eu Irma, une méchante qui s’appelait Jose, puis Maria, qui était le vrai monstre. Il a anéanti la Dominique voisine, ce qui était vraiment triste. Mais l’équipe y est préparée : il y a des gens qui suivent de très près les ouragans.

Le DI Jack Mooney (Ardal O’Hanlon) ne figurera pas dans la série 10 (Photo : Denis Guyenon)

Quand commence la saison 11 de Death In Paradise ?

La saison 11 de Death In Paradise débutera le vendredi 7 janvier sur BBC One à 21h.

En plus de nous présenter de nouveaux membres de la distribution, dont Shantol Jackson en tant que jeune sergent ambitieux Naomi Thomas, la saison 11 verra le retour de Ralf Little en tant que DI Neville Parker.

Le personnage a laissé les téléspectateurs sur un cliffhanger à la fin de la dernière série lorsqu’il a avoué ses sentiments pour DS Florence Cassell (Josephine Jobert).

Le producteur exécutif Tim Key a donné quelques indices sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre en février 2021 après la fin de la saison 10.

Comment les choses se passeront-elles entre Neville et Florence ? (Photo : BBC)

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que lorsque la série reviendra, les téléspectateurs découvriront absolument ce qui se passera ensuite, quand elle sera de retour, nous le ferons savoir à tout le monde », a-t-il expliqué à metro.co.uk.

« Avec des situations comme Neville et Florence, c’est très difficile, si vous rassemblez des gens, cela peut être la fin d’un partenariat en termes dramatiques, mais en même temps, vous ne pouvez pas étirer les choses trop longtemps car le public est frustré. Nous avons un plan vraiment cool, nous savons où il va et le public en sera très satisfait, il y a une histoire à raconter et je pense que nous avions besoin de temps pour la raconter.

L’acteur Little a rejoint le milieu de la saison neuf après le départ du DI Jack Mooney (Ardal O’Hanlon).

Le spécial Noël de Death In Paradise est diffusé sur BBC One à 19h30 le lendemain de Noël.



