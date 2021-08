Où est Xur aujourd’hui ? (13-17 août) – Destiny 2 Xur Emplacement et guide des exotiques

Xur revient dans le système solaire de Destiny 2 avec un nouveau lot d’exotiques ce week-end, et vous voudrez peut-être prendre ce que vous pouvez. Bungie vient de détailler un tas de changements qui vont nerfer certaines armures exotiques tout en en améliorant d’autres, ce qui en fait le moment idéal pour faire le plein de marchandises de Xur avant le lancement de la saison 15 le 24 août.

Nous mettrons à jour ce message lorsque Xur arrivera officiellement dans le jeu.

Xur revient dans le système solaire chaque week-end dans Destiny 2, en commençant par la réinitialisation quotidienne à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE chaque vendredi. Le fait est que l’endroit où il atterrira n’est pas connu jusqu’à ce qu’il arrive réellement. Xur peut traîner à l’un des nombreux endroits, y compris dans la zone Tower Hangar, sur Nessus dans Watcher’s Grave et dans la zone Winding Cove de l’EDZ. L’inventaire de Xur change également chaque semaine, il vaut donc la peine de le revoir le week-end pour de nouvelles armes et des rouleaux d’armure exotique. Vous pouvez lui rendre visite à tout moment entre son arrivée le vendredi et la réinitialisation hebdomadaire à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le mardi suivant lorsque Xur quitte le système solaire.

Chaque semaine, Xur propose une arme exotique et trois pièces d’armure exotique : une pour chaque classe de personnage. L’inventaire est aléatoire, tout comme les statistiques auxquelles vous pouvez vous attendre sur chacune de ses offres d’armures, donc si vous cherchez à compléter votre collection ou si vous espérez de meilleures versions d’Exotics que vous possédez déjà, cela vaut la peine de lui rendre visite. . Xur apporte également un engramme exotique, qui garantit de laisser tomber quelque chose que vous n’avez pas déjà, s’il manque des exotiques dans votre collection sur ce personnage particulier – mais cela n’inclut pas les exotiques que vous devez gagner grâce à des activités, y compris le de nouvelles armures exotiques ajoutées chaque saison, qui ne peuvent être réclamées qu’à partir des secteurs perdus légendaires ou maîtres.

