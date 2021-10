Où est Xur aujourd’hui ? (15-19 oct.) – Guide de localisation et d’exotiques de Destiny 2 Xur

Xur revient dans le système solaire chaque week-end dans Destiny 2, en commençant par la réinitialisation quotidienne à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE chaque vendredi. Le fait est que l’endroit où il atterrira n’est pas connu jusqu’à ce qu’il arrive réellement. Xur peut traîner à l’un des nombreux endroits, y compris dans la zone Tower Hangar, sur Nessus dans Watcher’s Grave et dans la zone Winding Cove de l’EDZ. L’inventaire de Xur change également chaque semaine, il vaut donc la peine de le revoir le week-end pour de nouvelles armes et des rouleaux sur les armures exotiques et légendaires.

Vous pouvez lui rendre visite à tout moment entre son arrivée le vendredi et la réinitialisation hebdomadaire à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le mardi suivant lorsque Xur quitte le système solaire. Nous ne savons pas encore où se trouve Xur, mais nous mettrons à jour ce message dès qu’il fera son apparition. En attendant, les autres activités ne manquent pas dans Destiny 2.

Lecture en cours : Destiny 2 : Season of the Lost – Bande-annonce du Festival of the Lost

L’événement annuel d’Halloween du jeu – Festival of the Lost – a débuté et si vous cherchez quelques conseils sur la façon de commencer une course dans les secteurs hantés, nous avons ce qu’il vous faut.

C’est aussi un nouveau week-end Trials of Osiris, au cas où vous seriez d’humeur pour une compétition PvP de haut niveau et que vous remportiez une course sans faute rare dans l’arène de Saint-14, alors restez dans les parages.

