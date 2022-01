Où est Xur aujourd’hui ? (7-11 janvier) – Destiny 2 Xur Emplacement et guide des exotiques

Avec l’Avènement maintenant officiellement terminé, nous sommes dans la dernière ligne droite de Destiny 2 avant le lancement de l’extension The Witch Queen en février. Si vous travaillez toujours sur les différents sceaux et triomphes de 2021, vous avez environ deux mois pour les terminer. Comme toujours, cela signifie que c’est une bonne idée de demander à Xur de nouvelles armes et armures exotiques et légendaires pour vous aider en cours de route.

Xur arrive dans le système solaire vendredi matin, nous mettrons donc à jour cet article lorsqu’il atterrira.

Xur est présent tous les week-ends dans Destiny 2, en commençant par la réinitialisation quotidienne à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE chaque vendredi. Son emplacement exact est toujours un mystère lorsqu’il arrive pour la première fois, car il n’est pas répertorié sur la carte, et pour les joueurs novices, il peut être facile de le manquer. Cependant, il y a un certain nombre d’endroits où il élit domicile, y compris la zone Tower Hangar, sur Nessus dans Watcher’s Grave et dans la zone Winding Cove de l’EDZ.

Parallèlement aux changements d’emplacement, l’inventaire de Xur tourne également chaque semaine. Cela signifie qu’il vaut la peine de lui rendre visite à chaque fois pour vérifier ses nouvelles armes et ses nouvelles armures exotiques et légendaires. Vous pouvez lui rendre visite à tout moment entre son arrivée le vendredi et la réinitialisation hebdomadaire à 9 h 00 PT / 12 h 00 HE le mardi suivant lorsque Xur quitte le système solaire.

