Où est Xur aujourd’hui ? (Sept. 3-7) – Destiny 2 Xur Location And Exotics Guide

Le plaisir de Radiant Dance Machines est peut-être terminé pour le moment dans Destiny 2 (au moins dans le Crucible et le Gambit), mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas plus de grands exotiques avec lesquels vous pouvez vous amuser dans la saison des perdus. Xur est de retour avec un nouvel inventaire d’Exotics pour que vous puissiez compléter votre collection et vous donner un avantage dans tout le système solaire.

Nous mettrons à jour cet article dès que Xur atterrira dans le système solaire, en identifiant exactement où vous pouvez le trouver et quelles exotiques – et autres armes et armures – il porte cette semaine.

Xur revient dans le système solaire chaque week-end dans Destiny 2, en commençant par la réinitialisation quotidienne à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE chaque vendredi. Le fait est que l’endroit où il atterrira n’est pas connu avant son arrivée. Xur peut traîner à l’un des nombreux endroits, y compris dans la zone Tower Hangar, sur Nessus dans Watcher’s Grave et dans la zone Winding Cove de l’EDZ. L’inventaire de Xur change également chaque semaine, il vaut donc la peine de le revoir le week-end pour de nouvelles armes et des rouleaux sur les armures exotiques et légendaires. Vous pouvez lui rendre visite à tout moment entre son arrivée le vendredi et la réinitialisation hebdomadaire à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le mardi suivant lorsque Xur quitte le système solaire.

Chaque semaine, Xur propose une arme exotique et trois pièces d’armure exotique : une pour chaque classe de personnage. L’inventaire est aléatoire, tout comme les statistiques auxquelles vous pouvez vous attendre sur chacune de ses offres d’armures, donc si vous cherchez à compléter votre collection ou si vous espérez de meilleures versions d’Exotics que vous possédez déjà, cela vaut la peine de lui rendre visite. . Xur apporte également un engramme exotique, qui garantit de laisser tomber quelque chose que vous n’avez pas déjà, s’il manque des exotiques dans votre collection sur ce personnage particulier – mais cela n’inclut pas les exotiques que vous devez gagner grâce à des activités, y compris le de nouvelles armures exotiques ajoutées chaque saison, qui ne peuvent être réclamées qu’à partir des secteurs perdus légendaires ou maîtres.

