Où et à quelle heure voir les American Music Awards 2021 ?

American Music Awards 2021 : où et quand les voir en direct | Instagram

Tout est plus que prêt pour les American Music Awards 2021 et c’est pourquoi nous vous ferons savoir comment et quand voir les récompenses en direct afin que vous ne les manquiez pour rien au monde.

Les American Music Awards 2021 auront lieu ce 21 novembre et la soirée réunira artistes comme BTS, Ariana Grande, The Weknd et Taylor Swift.

La soirée réunira les chanteurs les plus populaires de l’année dernière, qui nous ont conquis avec leurs mélodies et leurs danses les soirs de fête.

C’est pour cette raison que nous vous présentons aujourd’hui comment admirer les prix et à tous les nominés de la liste restreinte.

Le grand gala de l’AMAS 2021 sera ce dimanche 21 novembre au départ de Los Angeles, Etats-Unis, les horaires sont répartis dans les pays suivants :

Mexique- 18h15 Colombie- 19h15 Argentine- 21h15

A noter que pour voir ces récompenses en direct, vous devez consulter les chaînes 610 d’Izzi et 370 de Dish, selon le service que vous utilisez.

Il est important de mentionner que la cérémonie de remise des prix sera animée par Cardi B et que des artistes tels que Bad Bunny et Julieta Venegas se produiront, qui présentera la chanson « I’m Sorry bb ».

Les American Music Awards 2021 sont une récompense qui chaque année n’hésite pas à surprendre les mélomanes et récompense bien sûr aussi le meilleur de l’industrie musicale.

Dans l’édition de cette année, les chanteurs arriveront au Microsoft Theater de Los Angeles, où se déroulera la cérémonie et, sans aucun doute, ce jour-là, nous envisagerons de défiler de nombreuses personnalités qui éblouiront par leur talent.

De plus, dans ce prix, le glamour et les présentations spectaculaires sur scène ne manqueront pas comme celles que Coldplay donnera sûrement avec BTS pour interpréter leur chanson My Universe.

Et comme si cela ne suffisait pas, Olivia Rodrigo et Megan Thee Stallion, entre autres chanteuses, seront également présentes.

Parmi les plus nominées, on retrouve Olivia Rodrigo, qui a fait sensation avec sa chanson Good 4 you.

D’autre part, la personne en charge de diriger les prix sera Cardi B, qui est également nominée pour l’artiste féminine préférée dans la catégorie Hip-Hop, ainsi que pour la chanson Hip-Hop préférée.

De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, en plus d’Olivia Rodrigo, Coldplay et BTS, sur la scène des American Music Awards, Bad Bunny se produira également avec Julieta Venegas et Tainy pour présenter leur chanson Je suis désolé BB.