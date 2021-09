Où et pourquoi la crypto-monnaie devrait être reconnue légalement ⋆ ZyCrypto

Publicité





Avantages des crypto-monnaies par rapport à la monnaie fiduciaire

La plupart des banques centrales du monde introduisent prudemment les crypto-monnaies dans la législation et envisagent simplement l'idée de les officialiser. Dans le même temps, El Salvador a fait un grand pas en avant et est devenu le premier au monde à déclarer le cours légal du Bitcoin. La loi a été promulguée le 7 septembre 2021, et à partir de ce jour, il sera possible de payer les biens, les services et les taxes en Bitcoins dans le pays.

Après El Salvador, qui a reconnu le bitcoin comme moyen de paiement officiel en juin, d’autres pays avec un système financier sous-développé, dépendant de transferts de fonds de l’étranger et d’États offshore, pourraient suivre. Leurs politiciens peuvent le faire en raison de plusieurs facteurs – le populisme, un désir de se rapprocher des gens et une tentative d’attirer des investisseurs. Si les citoyens du pays travaillent à l’étranger et transfèrent des fonds considérables à l’économie, les transferts en bitcoins les aideront à économiser des commissions. De nombreux États, dont l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, répondent à toutes ces caractéristiques. Certains de leurs politiciens ont déjà annoncé cette possibilité.

La popularité croissante de Blockchain n’est pas une coïncidence. L’utilisation de la crypto-monnaie présente de nombreux avantages pour les particuliers, les organisations et les États :

● la reconnaissance des crypto-monnaies dans la législation peut attirer des investisseurs étrangers dans le pays,

● le coût des transactions, effectuées par les travailleurs étrangers, diminuera. En ce moment, ils transfèrent une grosse somme d’argent à leur famille et en paient une commission,

● beaucoup dans le monde n’ont toujours pas de compte bancaire, mais la reconnaissance des Bitcoins devrait rendre leur vie plus confortable,

● les pays dollarisés ont besoin d’alternatives pour éviter l’impact négatif de la politique monétaire américaine. Beaucoup d’entre eux dépendent fortement de la stabilité économique des États-Unis et n’ont pas la capacité de mener leurs propres politiques d’investissement et monétaires. Par conséquent, l’introduction des pièces Blockchain comme moyen de paiement officiel permet aux autorités d’offrir aux citoyens une alternative au dollar et une plus grande indépendance.

Ceux qui critiquent la crypto-monnaie ne savent souvent pas comment gagner de l’argent avec. Afin de ne pas plier après avoir acheté de la monnaie électronique, il convient de connaître quelques règles :

1. Il est important de parier uniquement sur des crypto-monnaies éprouvées. En plus de Bitcoin, qui est « l’or numérique », il peut aussi s’agir d’Ethereum, qui se positionne comme un « ordinateur global » (en raison de nombreuses applications décentralisées basées sur lui) et de quelques projets cryptographiques prometteurs qui peuvent lui concurrencer.

2. N’investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre et concentrez-vous sur la détention de positions pendant 10 à 15 ans.

3. Ne vous attendez pas à de gros bénéfices des investissements dans la première crypto-monnaie.

4. Pour trouver un moyen fiable et pratique de stocker votre crypto-monnaie.

Il existe de nombreux portefeuilles de crypto-monnaie spéciaux pour stocker des pièces numériques. Cependant, ils sont nombreux : locaux, en ligne, matériels, mobiles, papier et autres. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais le marché a déjà identifié les leaders. En règle générale, ce sont des services qui n’ont pas accès à Internet, car il offre une protection maximale des clés personnelles.

