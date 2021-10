Où étaient Jenny et Lee sur Gogglebox hier soir ?

Les fans ont été intrigués par l’absence de Jenny et Lee (Photo: Channel 4)

Les téléspectateurs de Gogglebox ont été laissés perplexes hier soir lorsque les favoris des fans Jenny Newby et Lee Riley étaient absents de l’émission, plusieurs se demandant si les bons amis seraient de retour.

Dans le dernier épisode de Gogglebox, les téléspectateurs ont été présentés à quelques nouveaux membres de la distribution, alors que Simon et sa sœur Jane rejoignaient le programme de Channel 4.

Les frères et sœurs du nord de Londres se sont joints aux autres stars de la série alors qu’ils critiquaient les moments télévisés de Strictly Come Dancing, The Love Trap et You sur Netflix, plusieurs personnes disant qu’elles les avaient aimées immédiatement.

Cependant, l’arrivée de Simon et Jane ne pouvait pas faire oublier le fait que Jenny et Lee – qui font partie de la série depuis 2014 – étaient introuvables.

Une personne a dit qu’elle « avait vraiment raté » la paire de la série, tandis qu’une autre a demandé : « Vont-ils revenir ? »

« Où sont Jenny et Lee cette semaine ? » a demandé une personne, tandis qu’une autre a dit : « Qu’est-ce qui s’est passé ce soir… Pas de Jenny & Lee ?

Les meilleurs amis Jenny et Lee sont les favoris des fans de l’émission (Photo: Channel 4)

Heureusement, il semble y avoir une explication claire pour expliquer pourquoi ils n’étaient pas dans l’épisode.

Il y a quelques jours, le compte Instagram commun de Jenny et Lee a partagé une photo de Lee et de son mari Steve en vacances, à l’occasion de l’anniversaire de Steve.

‘Un grand joyeux anniversaire Steve. Maintenant, célébrons la manière chypriote [sic], disait la légende.

Il semble donc que Jenny et Lee aient raté l’épisode de cette semaine en faveur de la célébration de l’anniversaire de Steve.

La star de Gogglebox, Ellie Warner, a commenté le message en écrivant: « Joyeux anniversaire Steve », avec une série d’emojis jubilatoires.

Paige Deville, qui faisait partie du programme depuis 2019, a récemment annoncé qu’elle avait décidé de démissionner, citant « zéro suivi après-vente ».

En réponse, un porte-parole de Gogglebox a déclaré à Metro.co.uk: « Le bien-être des contributeurs – passés et présents – est d’une importance primordiale et des protocoles solides sont en place pour soutenir les contributeurs avant, pendant et après avoir participé à la série. »

Plus : Canal 4



Après avoir quitté la série, Paige a partagé des tweets sur son départ et sa relation avec sa mère Sally Hayward, qui s’est également retirée de Gogglebox.

« Pour clarifier, les gens pensant que je me suis brouillé avec ma mère à propos de Gogglebox, ma » maman « est une honte absolue à qui je souhaite ne plus jamais parler en raison d’un grave problème familial PAS à propos d’une émission de télévision », a écrit Paige.

Metro.co.uk a contacté le représentant de Jenny et Lee pour commentaires.

Gogglebox revient vendredi prochain à 21h sur Channel 4.

