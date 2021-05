Où éviter le mobile dans la voiture pour que la DGT ne vous sanctionne pas avec ses nouvelles amendes | Moteur

La DGT est claire sur le fait que l’utilisation des téléphones portables sur la route doit être réduite autant que possible et durcit les sanctions pour son utilisation ou simplement pour son port. Ce sont les amendes possibles que vous encourez.

Le téléphone portable peut être une grande source de distraction au volant. Répondre à un message, changer de musique ou consulter le GPS, des tâches aussi simples que celles-ci sont un risque pour la sécurité routière et la DGT souhaite réduire au maximum leur utilisation.

Le trafic a durci les sanctions applicables aux conducteurs liés à ces appareils. La pénalité peut venir à 200 euros et 6 points cartes et il ne sera plus nécessaire d’utiliser le terminal pour justifier cette amende.

Jusqu’à présent, il était précisé qu’un conducteur pouvait être condamné à une amende pour «utilisation» du téléphone dans la voiture. Cependant, à partir de maintenant aussi peut être sanctionné pour “l’avoir en main”. Même s’il est bloqué et qu’il n’est pas utilisé.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture en tant que mains libres est très utile, mais cela dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

La DGT fait allusion au fait que porter le téléphone portable à la main signifie lâcher l’un des volants lorsque l’on dédie les deux à cette tâche sauf pour changer de vitesse. Même si vos yeux sont fixés sur la route et que vous êtes très attentif à la circulation, conduire d’une seule main pour tenir votre mobile peut coûter cher avec ces nouvelles réglementations.

«Le mobile doit aller sur le tableau de bord, dans un support homologué et sans manipulation pendant la conduite», explique Traffic. Pour utiliser cet appareil, vous devez attendre d’être dans une zone sûre, qu’ils ne considèrent pas comme arrêtée dans un embouteillage ou d’attendre que le feu ne soit plus rouge.

Voici les sanctions possibles qui peuvent nous être imposées pour l’utilisation ou la détention du téléphone:

Utilisez le mobile dans votre main: 6 points et 200 euros. Portez le mobile dans votre main, mais sans l’utiliser: 6 points et 200 euros. Utilisez le mobile avec les mains libres, mais avec distraction: 3 points et 200 euros.

Face à ces options, le besoin grandit de recourir à des mécanismes de commande vocale qui nous permettent de garder notre attention sur la route et les deux mains au volant. Un exemple est Google Auto et d’autres systèmes d’exploitation pour la voiture qui peuvent gérer les appels, les messages et la musique entre autres tâches avec un assistant virtuel qui s’occupe de nos commandes par des commandes vocales.