Où faire un test Covid avant Noël

23/12/2021 à 13:34 CET

Nieves Salinas

La scène se répète encore un Noël. Des files d’attente interminables de personnes qui attendent aux portes de la laboratoires privés pour effectuer un test d’antigène ou une PCR avant les rencontres familiales. Quelque chose comme ça n’avait pas été vu depuis l’été dernier, avec la cinquième vague, quand, avec la fin des restrictions, de nombreux citoyens sont venus passer les tests entreprendre des voyages internationaux. La demande de ces derniers jours -coïncidant avec la pénurie de tests d’autodiagnostic dans les pharmacies et le effondrement des centres de santé– c’est tellement qu’il y a des chaînes qui admettent déjà avoir multiplié jusqu’à quatre les performances de ces tests dont le prix moyen, dans le cas de la PCR, environ 80 euros et 30 s’il s’agit d’un test rapide. Ils s’étonnent, indiquent-ils, « taux de positivité élevé » qui se heurtent à : si il y a un mois c’était 3%, maintenant c’est 15%.

C’est ainsi qu’il l’explique à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Élie Saavedra, directeur des opérations de la chaîne Unilabs, leader du secteur en Europe et la seule entreprise en Espagne qui possède les trois spécialités du diagnostic : l’analyse clinique, l’imagerie diagnostique et l’anatomie pathologique. Avec 52 centres d’imagerie diagnostique, dont sept pour l’analyse clinique et l’anatomie pathologique et plus de 165 centres collaborateurs, les chiffres du géant européen du diagnostic –fondée en 1987 en Suisse – elles sont écrasantes : elle a 12 laboratoires d’analyses cliniques et un laboratoire central d’anatomie pathologique ; fait du 48 millions de tests cliniques par an; plus de 150 000 tests d’imagerie diagnostique et plus de 90 000 tests de pathologie par an.

Mais sans aucun doute, de nos jours, l’essentiel de son activité est, une fois de plus, tests de coronavirus. « Nous le remarquons beaucoup. Au cours des dernières semaines, essentiellement depuis le Pont de la Constitution, nous avons triplé la demande et elle augmente. Nous avons déjà presque quadruplé. Beaucoup de gens viennent parce qu’ils sont en contact étroit avec des positifs et parce qu’il y a beaucoup d’inquiétude avec la nouvelle variante, où nous voyons beaucoup de transmission. Cela nous surprend : le taux élevé de positivité. S’il y a un mois c’était 3%, maintenant nous sommes à 15% », explique Saavedra.

Le responsable d’Unilabs ajoute que, d’une manière ou d’une autre, c’était la seule chose à laquelle ils n’étaient pas préparés. Parce que ses centres, explique-t-il, ils n’ont pas arrêté de faire de la PCR, les tests qui sont le plus pratiqués – dans de nombreux cas pour confirmer les résultats des tests antigéniques rapides – tout au long de la pandémie, avec des pics plus ou moins élevés. Cela remonte à l’été 2021, lorsque les Espagnols ont commencé à voyager, les taux de vaccination n’étaient pas aussi élevés qu’aujourd’hui –37 791 863 millions de personnes de plus de 12 ans avec une adhésion à part entière– et dans différents pays, pour l’entrée, il était obligatoire de présenter ce test de diagnostic.

Un horizon qui, avec l’apparition de la variante omicron, se répète à nouveau en ces vacances de 2021. Au sein de l’Union européenne, dans certains pays, il ne suffit plus de passeport de vaccination -Dans d’autres, ils conservent le certificat COVID pour le moment- mais les conditions d’entrée sont plus strictes et il est nécessaire de présenter le PCR comme dans Portugal, Irlande ou Suisse

Dans certains centres de cette même entreprise privée, les files d’attente, comme ce journal a pu le vérifier et comme on peut le voir sur la photo qui illustre cet article -prise hier mardi-, ils sont interminables et l’attente pour passer un test covid ils arrivent à trois heures. Des familles entières viennent passer les tests ou PCR pour les rassemblements de Noël. Parmi les personnes rassemblées, de nombreux jeunes.

Plus de PCR que d’antigènes dans les laboratoires

« Oui, ces jours-ci, nous avons de longues files d’attente. En général ils continuent à faire davantage confiance à la PCR, qui offre une sécurité totale. D’après les données que nous voyons, la nouvelle variante est à l’origine de nombreux cas », reconnaît Elías Saavedra. Ce qu’il n’ose pas déterminer, c’est si, derrière la longues files de personnes en attendant d’effectuer des tests de diagnostic qui, dans le cas de la PCR, coûtent jusqu’à 80 euros -30 s’il s’agit d’un test rapide d’antigène- il y a « causes circonstancielles ou est-ce le bon contexte de Noël, parce que les gens veulent être plus en sécurité ».

Parmi ces causes circonstancielles qui pourraient profiter aux laboratoires privés et entraîner l’exécution des files d’attente dans les centres de dépistage du covidCe serait la pénurie qui a été enregistrée ces dernières semaines de tests d’autodiagnostic des antigènes dans les pharmacies espagnoles, le produit sans doute le plus demandé avant l’émergence des infections par la variante omicron.

Le type de test d’antigène qui sont pratiquées dans ces centres n’est pas la même que celle vendue en pharmacie. Celles qui sont envoyées à ces laboratoires privés sont réalisées par des personnels de santé. En effet, le prix moyen de l’un de ceux vendus en pharmacie oscille entre 5 et 15 euros comparé à, comme cela a été dit, environ 30 que coût dans un laboratoire privé.

Cette même semaine, le Conseil général des soins infirmiers (CGE) a demandé au gouvernement de réglementer immédiatement le prix des tests d’antigènes qui sont vendus dans les pharmacies « pour éviter la spéculation ». Selon l’organe collégial, il y a eu écarts de plus de 10 euros entre certains établissements et d’autres dans le prix des tests.

Selon les données fournies ce lundi par le cabinet de conseil le conseil IQVIA, spécialisé dans la recherche et l’analyse de données liées à la santé, les ventes de ces tests ont dépassé le stock pour la première fois dans la semaine du 7 au 13 décembre. Les mêmes données indiquent que, si cette demande continue d’augmenter, ce stock ne couvrira pas la demande entre le 14 et le 21 de ce mois, comme cela s’est produit.

Ainsi, ils détaillent du cabinet de conseil que l’évolution des ventes de tests d’antigènes a établi un nouveau record dans la semaine de 7 à 13, soit 3,1% de plus que la semaine précédente et 32,7% de plus que le pic de la semaine 30 (première semaine d’août ). La Catalogne continue d’être la communauté avec les ventes de tests les plus élevées, concentrant 22% des ventes totales en Espagne, avec 278 797 la semaine dernière. Ils sont suivis par l’Andalousie (206.075), Madrid (195.491), la Communauté Valencienne (170.701), Pays Basque (117 468), Galice (95.237), Castille et León (80 576), Aragon (62 195), les îles Canaries (38 134), Asturies (37 398), Baléares (36 744), Murcie (36 450), Castille-La Manche (30 369), Navarre (20 688), Cantabrie (14 037), Estrémadure (11 966) et La Rioja (7322)

D’un tel calibre a été le manque de stock que la Communauté de Madrid a dû retarder d’une semaine – ils ont commencé à être distribués ce mercredi – la livraison des tests d’antigène gratuits promis par le président Isabel Diaz Ayuso. Au total, la communauté distribuera près d’un million de tests et tout au long de cette semaine, un autre million sera distribué, principalement des fabricants Siemens, Boson et Lambra, avec des distributions successives dans les prochains jours.

Les tests sont déjà inclus dans les 6,8 millions de cartes de santé actives de la région, selon les informations de la ministère de la Santé. Ce mercredi de grandes files d’attente ont été enregistrées aux portes des pharmacies pour récupérer ces tests qui sont donnés gratuitement et qui, selon ce journal, sont distribués avec des compte-gouttes aux pharmacies.