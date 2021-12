Où ils sont maintenant, 38 ans plus tard

Il y a un certain nombre de films de vacances emblématiques que nous revivons chaque saison, et force est de constater que A Christmas Story – qui célèbre son 38e anniversaire cette année – est sans aucun doute l’un des plus grands. En partie basé sur les anecdotes semi-fictionnelles de Jean Shepherd dans son livre de 1966 In God We Trust: All Others Pay Cash, le film est sorti en 1983 et n’a pas tout de suite séduit le public. Au fil des ans, la popularité du film a augmenté et il est maintenant largement considéré comme un classique de Noël, aux côtés de films comme It’s A Wonderful Life et Miracle on 34th Street.

A Christmas Story a été réalisé par Bob Clark, à partir d’un scénario que lui et Shepherd ont co-écrit avec Leigh Brown. Notamment, Clark est connu pour avoir réalisé un autre film de vacances rétro : Noël noir. Ce film raconte l’histoire d’un groupe de sœurs de sororité tourmentées et assassinées par un tueur en série à Noël. À ce jour, A Christmas Story continue d’être un succès auprès des familles et est diffusé sur TBS ou TNT pendant 24 heures la veille de Noël et le jour de Noël. Pour les fans qui se demandent où se trouvent les acteurs du classique des Fêtes plus de trois décennies après le début du film, nous avons fait la recherche pour vous ! Faites défiler vers le bas pour voir où Ralphie et toute la bande sont maintenant…

Ralphie

(Photo : Metro-Goldwyn-Mayer/.)

Joué par: Peter Billingsley (en haut à droite)

La jeune star de A Christmas Story a grandi maintenant et fait ses propres films. Billingsley est brièvement apparu dans le classique des vacances moderne Elf, et a également eu de petits rôles dans le premier film d’Iron Man, et The Break-Up de Vince Vaughn et Jennifer Aniston, qu’il a également produit par la direction. Il a également sauté derrière la caméra, réalisant Vaughn dans deux films : la comédie de 2009, Couples Retreat, et le thriller d’action de 2016, Term Life. Actuellement, il est producteur exécutif de la comédie animée de Netflix F is for Family.

Notamment, Ralphie adulte a été exprimé par Shepherd, une légende du cinéma et de la télévision. Malheureusement, Shepherd est décédé en 1999.

Excité

(Photo: MGM)

Joué par: Ian Petrella

Le petit frère de Ralphie, Randy, était interprété par Ian Petrella, qui a donné aux fans certaines des répliques les plus classiques de A Christmas Story, telles que « Je ne peux pas baisser les bras! » et « Papa va tuer Ralphie! » Ces jours-ci, Petrella est à Los Angeles, en Californie, où il a « co-fondé une société de production créant du contenu Web et produisant divers courts métrages d’animation », selon sa biographie IMDB.

Scut Farkus

Joué par: Zack Ward

Le tyran de A Christmas Story, Scut Farkus, a été joué par le nouveau venu Zack Ward. Après un long règne de terreur, Farkus se retrouve finalement servi une froide assiette de karma sous les petits poings impitoyables de Ralphie. Après le film, Ward a profité d’une longue carrière d’acteur, apparaissant dans des films tels que Almost Famous, Resident Evil: Apocalypse et Transformers, ainsi que dans des émissions de télévision comme Titus et American Horror Story: Cult. Il est également PDG de Global Sports Financial Exchange, Inc.

Mme Parker

(Photo: MGM)

Joué par: Melinda Dillon (en haut à gauche)

Avant de jouer le rôle de la mère qui souffre depuis longtemps de Ralphie et Randy dans Une histoire de Noël, Melinda Dillon était une actrice nominée aux Golden Globes et aux Oscars qui est apparue dans des films tels que Bound for Glory et Close Encounters of the Third Kind. Dillon – qui a 82 ans aujourd’hui – a continué à jouer pendant de nombreuses années par la suite, apparaissant dans des films comme Harry et les Henderson et Magnolia. Elle s’est éloignée de la comédie il y a plus de 10 ans, son dernier crédit de film étant le drame Adam Sandler/Don Cheadle de 2007, Reign Over Me.

Feuilleter

Joué par: Scott Schwartz (en haut à gauche)

Scott Schwartz a donné au cinéma l’une des plus grandes scènes jamais filmées, lorsque son personnage Flick a tiré la langue et l’a fait coincer le mât gelé. La scène a depuis été recréée et parodiée à plusieurs reprises. Après Une histoire de Noël, Schwartz a poursuivi sa carrière d’acteur et est même apparu dans certains films pour adultes dans les années 90. On dit qu’il poursuit toujours sa carrière d’acteur et qu’il travaille également dans l’industrie des cartes à collectionner.

Schwartz

(Photo: MGM)

Joué par: RD Robb (au-dessus du centre)

L’autre meilleur ami de Ralphie dans le film était l’instigateur intelligent Schwartz, joué par RD Robb. Des années plus tard, Robb est apparu dans des films comme Matilda et The Brady Bunch Movie, et a également fait une apparition dans l’épisode 2017 de The Goldbergs. Plus récemment, Robb a travaillé dans les coulisses, produisant un certain nombre de projets de films et de télévision.

Miss Boucliers

(Photo: MGM)

Joué par: Tedde Moore

L’institutrice de Ralphie était jouée par l’actrice Tedde Moore, et à ce jour, c’est son rôle le plus reconnaissable. Elle a continué à profiter d’une riche carrière d’actrice, avec ses rôles les plus récents en 2017 avec High-Rise Rescue et Magical Christmas Ornaments.

M. Parker (le vieil homme)

(Photo: MGM)

Joué par: Darren McGavin (au-dessus du centre)

Le vieil homme hargneux de Ralphie a été joué par le légendaire acteur Darren McGavin, qui avait déjà joué dans des films tels que Hot Lead and Cold Feet et The Great Sioux Massacre. Il jouera plus tard le rôle du père dans un autre film de comédie classique, Billy Madison, avec Adam Sandler dans le rôle de son fils. Malheureusement, McGavin est décédé en 2006.

