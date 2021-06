Où ira Sergio Ramos ?

17/06/2021 à 16h58 CEST

Le feuilleton est terminé. Sergio Ramos Il ne sera plus joueur du Real Madrid au 30 juin. Le club blanc a annoncé mercredi son départ et sa séparation, après 16 saisons sous le maillot du Real Madrid, avec cinq championnats et quatre Ligue des champions à son palmarès.

L’homme du dixième part comme une légende, mais avec le sentiment que son départ n’était pas aussi amical qu’on pouvait l’attendre d’un joueur de ce calibre. Maintenant, la question se pose de savoir quelle sera sa prochaine destination. Ce sont les équipes les mieux placées pour reprendre leurs services dans ce qui se veut l’une des recrues de l’été.

Le mieux placé, le PSG

le Le Paris Saint Germain est le favori des paris pour signer le défenseur central espagnol. A quoi porter la chemise des Parisiens se paye 1,83 et l’option la plus plausible, malgré le fait que le club français dispose de deux centraux compétents comme Marquinhos et Kimpembe.

Sin embargo, las dudas que ha dejado este último, junto a la experiencia y la sobriedad de Ramos, así como su jerarquía, son unos valores muy respetados en un equipo que ha adolecido de eso precisamente cada vez que ha llegado a rondas altas de la Ligue des Champions. De plus, le Le PSG est l’un des rares clubs à accepter le salaire élevé que Ramos demandera.

Rentrer à la maison

Bien que cela puisse sembler une blague, la deuxième option pour le marché est que Sergio Ramos retourne dans ce qui était sa maison. le Séville àsemble être le deuxième favori à un quota de 4,0, bien que cette équipe semble s’être éloignée des rumeurs ces derniers jours.

Son bilan devrait être le plus gros problème pour une équipe qui n’a jamais été caractérisée par ce genre de transfert, mais c’est aussi que le La relation de Ramos avec Séville a eu beaucoup de clair-obscur ces dernières années, avec des sifflements et des insultes continus à chaque fois qu’il a marché sur le Sánchez Pizjuán.

L’Angleterre, la troisième voie

Si c’est pour l’argent, outre le PSG, les autres clubs qui pourraient prendre le salaire de Ramos et lui assurer une place dans l’élite sont en Angleterre. le Manchester City Il semble avoir plus que des centrales solvables, avec Aymeric Laporte, Rúben Dias et John Stones, en plus de Nathan Aké, mais, malgré cela, ils sont les troisièmes favoris pour la signature avec un quota de 5,5. Cela aurait peut-être plus de sens dans un Manchester United dont le pire complot ces derniers temps a été la défense. Terminer à Old Trafford s’échangeant à 9,0.

Exotisme

Il semble difficile pour Ramos de choisir cette voie, car on le voit encore dans l’élite, mais qu’il va certains clubs MLS est à 15,0, tandis qu’une marche vers l’éternel rival, vers le Barcelone, est payé à 51,0.