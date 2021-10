Où Kourtney Kardashian et Travis Barker se tiennent sur le point d’avoir un bébé ensemble

Kourtney Kardashian et son futur mari Travis Barker seraient impatients de rejoindre leur famille. Plusieurs sources disent à E! News que les deux « espèrent s’attendre à l’année prochaine ».

Barker et Kardashian ont officialisé leurs fiançailles après des semaines de spéculations et de rumeurs le 21 octobre. Barker s’est agenouillé lors d’une magnifique cérémonie romantique sur la plage avec des roses couvrant la plage. Kardashian a partagé le moment intime sur Instagram, laissant une brève légende qui disait « Pour toujours », ce sera le premier mariage du fondateur de Poosh et le second de Barker.

L’initié a déclaré que le couple « aime tous les deux les enfants » et « n’aimerait rien de plus que d’avoir un bébé ensemble. Kourtney a toujours voulu un autre bébé et ne s’est jamais sentie comme si elle en avait fini. » Une deuxième source a ajouté que l’aînée des Kardashian se sentait encore plus à l’aise suite à ce désir avec son fiancé rockeur. « Maintenant qu’elle est avec Travis, elle le veut encore plus », partage la deuxième source.

Une troisième source a déclaré au média que la famille Kardashian était complètement derrière le couple pendant une période aussi importante et soutenait pleinement l’idée qu’ils aient plus d’enfants. « Ce sont tous les deux de très bons parents et aiment passer du temps avec leur famille », partage la troisième source. « Travis est connu pour être un père tellement incroyable, donc cela semble être la chose naturelle à faire pour eux. »

Des rumeurs de grossesse circulent depuis des mois depuis que le couple a commencé à se fréquenter au début de cette année. Kardashian, lorsqu’on lui a demandé si elle était enceinte par le membre du groupe Blink-182, a répondu: « Non, je souhaite. » Des mois plus tard, en avril, Kardashian a dit à ses abonnés qu’elle voulait qu’ils » mettent la bénédiction là-bas « . Kardashian a déjà plaisanté avec son amie Megan Fox en disant qu’elle et la star de « Jennifer’s Body » étaient avec leurs futurs « bébés papas » aux MTV VMA Awards 2021. Fox est actuellement lié au musicien et acteur Machine Gun Kelly.

Kardashian et Barker sont devenus incroyablement proches sur une courte période de temps, mais des sources ont affirmé que les deux étaient « sur le long terme ». Travis l’adore et la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et tout est positif. » Alors que le couple commence la partie planification de la relation, des sources disent que Kardashian cherche « à faire toute la grande cérémonie de mariage traditionnelle et tout ».