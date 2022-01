Les opérateurs américains ont commencé à déployer la couverture 5G il y a quelques années et le travail se poursuit pour mettre la dernière norme cellulaire à la disposition d’un plus grand nombre de clients. Suivez ci-dessous quelques moyens simples de répondre à la question, où la 5G est-elle disponible pour iPhone aux États-Unis ?

Apple a introduit la prise en charge de la 5G avec sa gamme iPhone 12 en 2020 et l’a étendue avec l’iPhone 13. Et bien sûr, il existe une large gamme de smartphones Android qui fonctionnent avec la 5G.

Mais sur iPhone, entre le WiFi et le paramètre 5G Auto par défaut qui peut revenir à la couverture 4G, l’icône d’état 5G peut ne pas s’afficher sur votre iPhone, en particulier à la maison ou au travail. Mais ci-dessous, nous avons plusieurs façons de vérifier où la 5G est disponible pour iPhone.

Où la 5G est-elle disponible pour iPhone ?

Vérifiez la 5G là où vous vous trouvez actuellement

Assurez-vous d’avoir un iPhone 12 ou 13 (y compris mini, Pro ou Pro Max). Vous pouvez vérifier si vous n’êtes pas sûr en vous rendant dans Paramètres> Général> À propos> Nom du modèle

Si vous souhaitez vérifier si vous disposez d’un service 5G là où vous vous trouvez actuellement, l’option la plus simple est :

Ouvrez le Application de paramètres sur votre iPhone Choisissez Cellulaire en haut, appuyez sur Options de données cellulaires (ou choisissez votre ligne si vous en avez plusieurs) Choisissez Voix et données

Prendre 5G activé

S’assurer Le Wi-Fi est désactivé (Centre de contrôle> désactivez l’icône WiFi ou Paramètres> Wi-Fi> désactivez la bascule) Si la 5G est disponible avec votre opérateur dans votre région, vous verrez la 5G apparaître dans le coin supérieur droit de votre iPhone



Vérifiez la 5G ailleurs

Si vous voulez savoir si la 5G est disponible ailleurs :

Consultez la carte de couverture 5G de votre opérateur Carte de couverture AT&T Carte de couverture Verizon Carte de couverture T-Mobile entre les différents types de couverture et les couleurs associées sur les cartes de couverture Appelez votre opérateur et demandez Une autre option utile pour obtenir des données réelles sur la couverture 5G consiste à utiliser une application tierce comme Opensignal

Gardez à l’esprit que les types de couverture 5G varient de la 5G basse et moyenne bande (plus grande disponibilité mais vitesses inférieures) à mmWave (moins de disponibilité mais vitesses beaucoup plus rapides).

La 5G est généralement plus rapide que la 4G, mais ce n’est pas toujours une garantie. Et le type de 5G dépendra de ce dont votre opérateur dispose dans une zone donnée.

