Où la mère de Mike Tyson a-t-elle été enterrée?

Ce soir, ABC diffusera la première partie du documentaire en deux parties intitulé “Mike Tyson: The Knockout”.

Le documentaire se plongera dans la vie personnelle de Tyson, ce qui peut rendre certains téléspectateurs curieux au sujet de sa famille. Que savons-nous, par exemple, de sa mère, Lorna Mae Smith?

Voici ce que vous devez savoir:

La mère de Tyson est décédée à l’âge de 16 ans, selon Cheat Sheet.

Mike Tyson devient émotionnel en parlant de son père et de sa mère | Hotboxin ‘avec Mike TysonMike Tyson devient ému de parler de son père et de sa mère dans ce clip incroyable. Abonnez-vous si vous le souhaitez pour Mike quotidien! Vidéo complète: youtube.com/watch?v=HrllQQaxQ4c&t=2001s Mike Tyson, Jim Gray, Eben Britton2020-09-03T16: 30: 03Z

Dans une interview avec le podcast Hotboxin ‘, vu ci-dessus, Tyson a parlé de sa mère et de son père.

Lorsqu’on lui a demandé comment était sa relation avec sa mère, elle a répondu: «Elle aimait mais elle était quelque peu agressive».

Il a poursuivi en disant: «Il n’a jamais eu sa vie en commun, il n’a jamais travaillé dur. Je n’avais pas peur de te frapper, de te frapper avec quoi que ce soit, plus ou moins. Il a beaucoup bu. Elle avait beaucoup de petits amis et des trucs. Parfois, son copain venait se saouler, je leur coupais les poches et leur volait leur argent ».

Tyson a expliqué que son premier entraîneur, Cus D’Amato, avait obtenu sa garde à la mort de sa mère. «Je connais Cuzss depuis l’âge de 13 ans», a expliqué Tyson. Lorsque Cus est devenu le tuteur légal de Tyson, ils se sont entraînés ensemble au manoir de Cus dans les Catskills.

Sports Bible a écrit: «Dans un sens, cela a donné à Tyson une nouvelle figure paternelle. Il a évoqué avec une profonde affection le partenaire de D’Amato, Camille Ewald, comme sa «mère adoptive» longtemps après la mort de l’entraîneur. Cependant, sa relation avec Cus était, comme Tyson l’a reconnu depuis, un mélange compliqué. “

Il a conclu en parlant de sa mère disant que lorsqu’elle est décédée, il voulait «se venger».

“La vengeance … Quand je dis la vengeance, la vengeance est … nous n’avons jamais rien eu”, a déclaré Tyson. «Nous n’avons jamais eu d’argent, nous n’avons jamais eu de nourriture. Nous n’avons jamais rien eu, donc ma vengeance a été de tout avoir. Faites connaître mon nom aux gens ».

Où Lorna Mae Smith Tyson a-t-elle été enterrée?

Selon Find a Grave Memorial, la mère de Tyson a été enterrée à Rosedale and Rosehill Cemetery dans le comté d’Union, New Jersey.

Sports Bible révèle que le père de Tyson, Percel, a épousé Lorna après une rencontre à New York. Tyson a déclaré lors d’entretiens qu’il ne connaissait pas bien son père. Dans son autobiographie, «Undisputed Truth», il a écrit: «Je ne sais pas grand-chose de la famille de mon père. En fait, je ne connaissais pas beaucoup mon père.

Sports Bible a rapporté: “… le mariage n’a pas duré longtemps, Mike ne l’a jamais connu et on ne sait pas où il se trouve.”

Mike Tyson: Ma mère était complexeMike Tyson s’ouvre à Piers Morgan de CNN à propos de sa relation avec sa mère.2013-11-28T04: 08: 19Z

Dans une interview de 2013 avec CNN, que vous pouvez voir ci-dessus, Piers Morgan a demandé à Tyson s’il pensait qu’il serait sorti de son adolescence sans sa mère.

Il a répondu: «Je ne sais pas. Ma mère était une femme complexe. Il avait beaucoup de problèmes avec les «hommes». Elle n’avait pas une bonne décence commune avec les hommes… elle n’était qu’une de ces femmes qui ont toujours eu des admirateurs. “

Le point de vente a rapporté que Lorna est décédée d’un cancer.

«Mike Tyson: The Knockout» sera diffusé le 25 mai et le 1er juin à 20 h HE sur ABC. Il sera diffusé plus tard sur Hulu.

