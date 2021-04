Où la Pas si Super League quitte-t-elle Barcelone?

Le monde du football européen a rarement eu une journée comme celle-ci.

Lorsque l’annonce de la création d’une Super League européenne a été faite tard dimanche soir, les premières réflexions sur les réseaux sociaux s’apparentaient à “ oh ok, ils sont vraiment partis et l’ont fait ”, avant que la colère ne s’installe pour la majorité.

À ce stade, même s’ils avaient été nommés, Barcelone se distinguait par son absence en termes d’annonce de quoi que ce soit d’officiel.

Cela avait probablement autant à voir avec le contenu de la Copa del Rey que toute autre chose.

Le contrecoup était inévitable, alors pourquoi ternir les souvenirs d’une magnifique victoire finale de la coupe plus tôt que nécessaire.

❗️ Barça, club fondateur de la nouvelle Superleague – FC Barcelone (@FCBarcelona) 19 avril 2021

Il a fallu attendre lundi tôt le matin avant qu’une déclaration officielle – à peu près identique à celles qui figuraient sur les sites Web des 11 autres membres fondateurs – soit publiée.

À ce moment-là, il n’a rien dit aux fans du Barça qu’ils ne savaient pas déjà d’ailleurs, mais voir la confirmation officielle aura sûrement laissé un goût amer dans la bouche pour de nombreux coupeurs.

L’école de pensée selon laquelle l’UEFA est corrompue est souvent perpétuée par les supporters du Barça lorsque les décisions de la Ligue des champions ont été contre eux, et à cette fin, il ne serait pas du tout surprenant d’entendre certains supporters se prononcer pleinement en faveur de la ESL.

Cependant, le tissu même de la compétition et la façon dont le football a été joué depuis des années, voire des décennies, sont en jeu.

Une fois que l’air chaud et le bruit de tous les côtés se seront calmés, comment le club va-t-il se débrouiller si ses joueurs ne sont pas autorisés à jouer des internationaux pour leur pays, par exemple?

Est-ce que cela empêcherait les joueurs de rejoindre ou ne sont-ils là que pour le sale lucre? C’est une question à laquelle il sera probablement répondu assez tôt.

Cela pourrait même permettre à Erling Haaland de devenir le premier joueur d’un million de livres par semaine – si Barcelone ou tout autre club est assez fou pour éclabousser ce genre d’argent. Peut-être que l’ESL sera le cadre qui permettra à toutes les parties intéressées de le faire.

Le fait est que personne ne sait à ce stade comment tout va se passer, ce que les joueurs du Barça en pensent et si cela influencerait la décision de certains d’entre eux de rester au club ou non.

Photo de Joosep Martinson / .

Étant donné que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont les deux seuls géants européens à ne pas vouloir rejoindre l’ESL (à ce stade), cela limite en tout état de cause le mouvement des joueurs véritablement élitistes.

D’un point de vue financier, cela pourrait bien être la bouée de sauvetage dont le club a besoin.

L’état des finances du Barça est bien connu, et que les socios soient d’accord ou non avec les décisions du club, en particulier compte tenu des affirmations antérieures de Joan Laporta selon lesquelles le club ne rejoindrait pas l’ESL, il pourrait y avoir un moyen de sortir du trou. Le Barça se retrouve.

À l’avenir, cela pourrait bien être plus bénéfique que gênant pour les Catalans, malgré le fait qu’ils se soient essentiellement couchés avec Los Blancos.

Mis à part les finances, pour le travailleur, toute la notion de Super League est un anathème pour le «beau jeu».

Et pourtant, les fans du Barça ont finalement accepté un sponsor commercial sur le maillot, les rayures verticales ont été changées pour des horizontales et des carreaux, des galacticos ont été achetés alors que la réalité était que c’était le modus operandi du Real Madrid et non celui du Barça.

De nombreuses autres décisions impopulaires ont été prises et la base de fans fidèle reste. Comme pour les autres clubs impliqués.

C’est certainement désagréable au mieux, mais même si les décisions continuent de laisser beaucoup à désirer, il y a peu de chances que les socios désertent le club en masse.