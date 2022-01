Où la plus célèbre cosplayeuse du Japon garde tous ses costumes

Enako a beaucoup de costumes. Capture d’écran : /YouTube

Enako, le cosplayer le plus célèbre et le plus réussi du Japon, a tout un tas de costumes. Combien? Une salle de stockage entière pleine d’entre eux.

Le cosplay est devenu une grosse affaire au Japon et Enako a été, sans aucun doute, le cosplayer le plus titré que le pays ait connu. Donc, pas étonnant qu’elle ait besoin d’un entrepôt pour tous ses fils !

Comme indiqué précédemment, Enako a fait irruption sur la scène du cosplay japonais vers 2012. En 2016, elle gagnait environ 9 000 $ par mois grâce au cosplay. Mais ce nombre a rapidement grimpé en flèche. En 2019, elle gagnait plus de 90 000 $ par mois. À cette époque, Enako a déclaré qu’elle était embauchée comme porte-parole pour des sociétés d’anime et de jeux, et qu’elle gagnait également des revenus grâce au streaming.

C’est une bonne façon d’organiser vos costumes. Capture d’écran : /YouTube

Aujourd’hui, elle fait la couverture de nombreux magazines japonais, joue dans des films, fait du doublage et a même enregistré de la musique pop. Selon les médias japonais, Enako engrange actuellement l’équivalent d’environ un million de dollars par an. Son succès a été une grande nouvelle au Japon, l’idée d’un cosplayer gagnant autant d’argent étant quelque peu douloureuse. Selon Enako, « Certaines personnes disent : « Payez des impôts », et je réponds :« Je suis en train de les payer. »

Dans le clip ci-dessous, Enako montre son entrepôt de costumes. Cela ressemble à un appartement entier rempli de conteneurs de stockage.

Lorsqu’on lui a demandé combien de costumes elle avait, Enako a répondu : « Je me demande. Je ne les ai jamais comptés, mais je pense qu’environ 400 à 500 [costumes]. «

Avec autant de costumes, vous devez être organisé.

C’est aussi un bon moyen de garder une trace des tenues. Capture d’écran : /YouTube

Chaque conteneur a une photo du contenu, avec quelques étiquettes comportant une image du personnage qu’Enako donnera vie.

À l’arrière, il y a de la place pour les perruques ainsi que des accessoires comme des épées et des cannes.

L’année dernière, Kotaku a rapporté que le gouvernement japonais envisageait de modifier la loi sur le droit d’auteur pour ceux qui gagnaient beaucoup d’argent grâce au cosplay, ce qui obligerait les cosplayers professionnels à payer des frais de licence. Notez que la législation proposée n’aurait pas d’impact sur les fans de cosplay.

À cette époque, Enako a discuté de la question, expliquant que lorsqu’elle passe à la télévision ou apparaît lors d’événements payants, elle s’habille comme des personnages originaux pour éviter toute violation du droit d’auteur. De plus, elle ajoute qu’elle obtient également la permission lorsqu’elle cosplaye en tant que personnages créés par d’autres. Comme mentionné ci-dessus, le cosplay est une grosse affaire.