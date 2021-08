Où l’adoption des crypto-monnaies est-elle générée à l’échelle mondiale ?

Parler de crypto-monnaies il y a une décennie était quelque chose qui n’avait pas autant d’impact dans le monde. Cependant, au fil des ans, l’adoption mondiale des crypto-monnaies a considérablement émergé, en particulier l’année dernière. Selon les données de Chainalysis, il y a eu une augmentation de 881% de l’adoption de la cryptographie, en particulier au Vietnam et en Inde.

C’est la deuxième année que Chainalysis publie son Global Cryptocurrency Adoption Index, qui classe 154 pays sur la base de mesures telles que le volume d’échange peer-to-peer, plutôt que le volume brut de transactions. La raison en est que cette dernière mesure favorise généralement les pays développés avec des niveaux élevés d’achats professionnels et institutionnels de crypto-monnaie.

Carte de l’adoption mondiale des crypto-monnaies, montrant comment le Vietnam est en tête de liste. L’Amérique latine a également eu une adoption croissante des crypto-monnaies. Source : analyse de chaîne

Un peu plus sur l’adoption mondiale des crypto-monnaies et l’étude Chainalysis

Chainalysis a déclaré que le but de l’indice est de capturer l’adoption des crypto-monnaies par des “personnes ordinaires” et de “se concentrer sur les cas d’utilisation liés aux transactions et à l’épargne individuelle, plutôt que sur le commerce et la spéculation”. Les mesures sont pondérées pour incorporer la richesse de la personne moyenne et la valeur de l’argent en général dans des pays particuliers.

La plupart des 20 premiers pays sont des économies émergentes, dont le Togo, la Colombie et l’Afghanistan. Pendant ce temps, les États-Unis sont passés de la sixième à la huitième place et la Chine, qui a récemment réprimé les crypto-monnaies, est passée de la quatrième à la treizième place.

Pendant ce temps, des pays comme le Kenya, le Nigeria, le Vietnam et le Venezuela ont d’énormes volumes de transactions sur les plateformes peer-to-peer (P2P). Chainalysis rapporte que de nombreux résidents utilisent les échanges de crypto-monnaie P2P comme principal chemin vers la crypto-monnaie, souvent parce qu’ils n’ont pas accès aux échanges centralisés.

Autres facteurs d’influence

Le rapport indique également que de nombreux résidents de ces pays se tournent vers les crypto-monnaies pour préserver leur épargne face à la dévaluation de leurs monnaies nationales. Ils sont également utilisés pour envoyer et recevoir des fonds et effectuer des transactions commerciales.

Par exemple, le Vietnam est l’un des principaux marchés pour Bitrefill. Il s’agit d’une entreprise qui aide les clients à vivre des crypto-monnaies en achetant des cartes-cadeaux avec Bitcoin. “Le Vietnam s’est démarqué pour moi parce qu’il dominait l’indice”, a déclaré Kim Grauer, directeur de recherche de Chainalysis, qui a rédigé le rapport.

Le Nigeria est une autre histoire, a déclaré Grauer. « Il a un énorme marché commercial pour les crypto-monnaies. De plus en plus de transactions se déroulent sur les rails des crypto-monnaies. Y compris le commerce international avec des homologues en Chine ». Beaucoup de ces pays ont également des contrôles de capitaux ou une forte population de migrants et de migrants.

Étudier les angles morts

Bien que l’étude soit assez bonne, elle n’est pas parfaite. Certains pensent qu’il peut avoir des angles morts, en particulier lorsqu’il s’agit de pays sanctionnés. Par exemple, les pays sanctionnés comme Cuba seront sous-estimés, simplement parce que ces transactions de crypto-monnaie sont plus difficiles à suivre.

La vérité est qu’il n’y a pas de moyen parfait de mesurer l’adoption des crypto-monnaies dans le monde par habitant, mais que cet indice est l’un des meilleurs disponibles à l’heure actuelle.

