15/12/2021 à 16h00 CET

PE

Certaines villes ont eu plus de chance que d’autres. Les statistiques et les probabilités entrent également en ligne de compte. Plus le nombre de dixièmes vendus est élevé, plus il a de chances de jouer.

La ville autonome de Melilla C’est la seule région d’Espagne où El Gordo del Tirage extraordinaire de la Loterie de Noël, après que les provinces d’Ávila, Tarragone et Zamora aient abandonné la liste des non récompensés par ce grand prix en 2018, doté de 400 000 euros le dixième. De l’autre coté, Madrid, qui est l’endroit le plus chanceux de ce tirage, avec 81 fois récompensé par le premier prix.

Lors du tirage au sort de Noël 2018, qui a eu lieu au Teatro Real de Madrid, la ville de Melilla était également la le seul territoire qui n’a reçu aucun des grands prix plus grand, puisque dans le reste des 50 provinces d’Espagne, ainsi qu’à Ceuta, ils ont eu la chance de recevoir une partie de ces millions attendus.

En revanche, Ávila, Tarragone et Zamora ont eu la chance d’être dotées d’une partie du Gordo. Ce prix souhaité a été décerné à la ville d’Avila d’El Barraco, ainsi qu’aux municipalités tarragonaises d’Altafulla et de Camarles; et à la Zamora de Puebla de Sanabria et Quiruelas de Vidriales, et la capitale de Zamora.

Le classement des endroits les plus chanceux est encore mené une année de plus par la ville de Madrid, où El Gordo a chuté au total 81 fois au cours des plus de 200 ans d’histoire du tirage au sort traditionnel, le dernier d’entre eux l’année dernière 2020. Dans en plus, le premier prix est allé à Madrid au cours des cinq dernières années (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020). La première fois qu’elle a été gracieuse, c’était en 1816.

Selon les données de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la deuxième ville la plus chanceuse d’Espagne est à nouveau Barcelone depuis un total de 42 personnes obèses sont tombées dans la ville de Barcelone depuis 1817, la dernière est tombée en 2019. Ces deux grandes villes sont suivies en termes de fortune par Séville, avec 17, Bilbao (14, la dernière en 2020), Valence (13), Saragosse (13) et Cadix (12) . Ces cinq lieux ont reçu en 2018 la visite du ‘Gordo’ de la Loterie de Noël.

De même, d’autres villes espagnoles ont été honorées d’El Gordo à plusieurs reprises au cours de l’histoire. C’est le cas de Malaga, où le premier prix a été décerné dix fois ; Santander, Alicante et Grenade, à neuf reprises. La Corogne, Saint-Sébastien et Gijón ont été récompensés à sept reprises ; Palma de Majorque, en six ; Badajoz, Lugo et Manises (Valence), sur cinq ; Cordoue, Murcie, Sort (Lleida), Vic (Barcelone), Salamanque, Valladolid, Burgos et Pampelune, ​​en quatre.

Le premier prix est tombé trois fois à Albacete, Casas Ibáñez (Albacete), Benidorm (Alicante), Oviedo, Sabadell (Barcelone), Cáceres, Algeciras (Cádiz), Carballo (La Corogne), Huesca, Boñar (León), Torrejón de Ardoz (Madrid), San Pedro del Pinatar (Murcie), Palencia, Vigo, Logroño, Ségovie, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Granadilla de Abona (Tenerife), Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Telde ( Las Palmas) et Teruel.

À deux reprises, El Gordo a été distribué à Vitoria, Elche et San Vicent del Raspeig (Alicante), Almería, Avilés, El Ejido (Almería), Nava (Asturies), Granollers (Barcelone), Sant Quirze del Vallés (Barcelone), Coria (Cáceres), Castellón, Ciudad Real, Santiago de Compostela, Cuenca, Belmonte (Cuenca), Almuñécar (Grenade), Linares (Jaén), León, Lérida, Vilalba (Lugo), Alcorcón (Madrid), Collado Villalba (Madrid), Leganés (Madrid) et San Sebastián de los Reyes (Madrid). Le premier prix est également tombé deux fois à Alora (Málaga), Marbella (Málaga), Ronda (Málaga), Cartagena (Murcie), Yecla (Murcie), Pontevedra, O Porriño (Pontevedra), Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife ( Las Palmas), Santa Cruz de Tenerife, Los Realejos (Tenerife), Soria, Talavera de la Reina (Tolède), Alcira (Valence), Derio (Vizcaya) et Zamora.

Depuis les capitales provinciales, il n’est tombé qu’une seule fois à Guadalajara, Huelva et Orense, bien qu’il soit également tombé dans d’autres villes plus petites à un moment de l’histoire, comme Salou (Tarragone) en 2019. Dans les villes d’Ávila, Gérone, Jaén , Tarragone et Tolède n’ont jamais décroché le jackpot.