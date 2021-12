Où les actions finiront-elles l’année ?

Une semaine en montagnes russes pour les actions… est-ce différent cette fois ? … quelles données historiques suggèrent sur la position du marché dans un mois

Bref, de nombreux enjeux pèsent aujourd’hui sur le marché. Mais ils se réduisent tous à une question centrale…

Quelle est la meilleure façon de positionner votre argent à l’approche de 2022 ?

Même si Louis, Eric et Luke abordent tous les marchés selon des perspectives uniques avec leurs propres styles d’investissement, ils sont tous d’accord sur une série de mesures que les investisseurs devraient prendre aujourd’hui.

*** Vous ne pouvez blâmer personne qui ressent le mal des transports à cause de la volatilité de cette semaine

Lundi, les actions ont rebondi après le carnage du Black Friday. Le S&P 500 a récupéré plus de la moitié de sa baisse par rapport à vendredi, bondissant de 1,3%.

Mardi, ce rassemblement s’est effondré. Le S&P 500 a perdu près de 1,2% alors que le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, a effrayé les marchés avec ses commentaires de politique belliciste. Cela a entraîné la clôture du S&P en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours pour la première fois depuis le 13 octobre.

Mercredi, les actions ont subi un énorme coup de fouet. Le Dow Jones a bondi dans la matinée, seulement pour perdre environ 1 000 points à la cloche de clôture, passant de « 521 » à « 461 ». Cela était dû aux craintes concernant la nouvelle souche Omicron de Covid-19.

Hier, les marchés ont explosé à la hausse, alors que « buy the dip » est revenu en force. Le Dow Jones a terminé la journée en hausse de 1,8 %. Même le retardataire, le Nasdaq, a viré à près de 1%.

Au moment où j’écris vendredi à midi, les stocks sont détruits. Le Nasdaq est en tête des baisses, avec un recul de 2,8%.

Voici à quoi ressemblent ces montagnes russes (montrant le S&P) :

Source : StockCharts.com

Que nous dit ce marché maniaque ?

Est-ce juste du bruit à ignorer, ou signale-t-il un changement important des conditions qui nécessite un changement similaire dans notre stratégie d’investissement ?

Aujourd’hui, voyons comment nos traders experts, John Jagerson et Wade Hansen répondent à cela.

Après tout, pour atteindre vos objectifs de placement à long terme, vous devez rester sur le marché. Et les chances de rester sur le marché s’améliorent lorsque nous avons une idée de ce à quoi nous attendre, pourquoi et combien de temps cela pourrait durer.

Aujourd’hui, obtenons ces idées de John et Wade.

*** Cette volatilité actuelle n’aurait pas dû être une surprise

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, John et Wade sont les analystes derrière Trader stratégique, le premier service de trading d’InvestorPlace. Il combine des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient haussiers, baissiers ou latéraux.

Pour identifier les configurations commerciales rentables, ils analysent une variété de points de données, de ratios, de modèles de graphiques, d’indicateurs et de marchés mondiaux. Ensemble, tout cela offre des indices sur la direction que pourrait prendre le marché. C’est pourquoi notre volatilité actuelle n’a pas été une surprise pour John et Wade.

De leur mise à jour du mercredi :

Comme nous en avons discuté il y a quelques semaines, il y avait des signes avant-coureurs indiquant que la volatilité allait probablement augmenter pendant une courte période. Nous continuerons de surveiller le marché des obligations à haut rendement pour détecter des signaux indiquant qu’il pourrait y avoir des risques que les investisseurs en actions ignorent. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, les traders de junk bond [as represented by the iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)] vendaient alors que les négociants en bourse achetaient avant cette baisse la plus récente. Source : vue de négociation Une divergence entre les investisseurs en obligations à haut rendement et les principaux indices boursiers est un bon prédicteur de la volatilité à court terme. Cependant, il s’agit généralement d’un phénomène à court terme.

John et Wade développent cette caractéristique « à court terme ». Ils ont effectué un back-test, notant que depuis la crise financière, le S&P a chuté de plus de 2% en une seule séance de bourse 107 fois.

Maintenant, devinez. Sur ces 107 fois, à combien de reprises le marché a-t-il dépassé son niveau d’avant la baisse en 30 jours calendaires (20 jours de bourse) ?

Vous avez votre réponse ?

John et Wade nous disent que c’est 75,7 %. Il est donc compréhensible qu’ils écrivent « il y a de très bonnes chances que le S&P 500 se négocie au-dessus de 4 675 $ d’ici le 30 décembre ».

***Mais cette fois est-elle différente ?

Passons directement à John et Wade :

Dans une situation comme celle-ci, nous recevons généralement des questions sur le facteur unique qui fait baisser le marché. Dans ce cas, c’est la variante Omicron, mais il y a toujours quelque chose qui représente une grande inconnue qui déclenche de grosses baisses d’un ou deux jours. Ce qui nous rendrait beaucoup plus préoccupés par les perspectives à court terme du marché, c’est un changement dans les chiffres fondamentaux de la croissance. Jusqu’à présent, les attentes de bénéfices au quatrième trimestre restent stables et positives. Cependant, si les restrictions de voyage et les blocages en Europe commencent à devenir plus sévères, nous devrons peut-être ajuster nos attentes.

Sur ce, espérons que les têtes plus apaisées l’emporteront.

La réalité est que la souche Omicron se répand déjà. Au moment où j’écris, les dernières nouvelles sont que des cas ont été trouvés en Californie, au Colorado, au Minnesota et à New York.

De plus, notre expérience avec la propagation de la souche Delta suggère qu’essayer de « verrouiller » le virus n’est pas particulièrement efficace.

Ce n’est pas seulement mon opinion personnelle – l’Organisation mondiale de la santé reconnaît les lacunes de cette approche.

De Sky News :

L’Organisation mondiale de la santé a également exhorté les pays à appliquer «une approche fondée sur des preuves et fondée sur les risques» aux mesures de voyage, affirmant que les interdictions générales n’empêcheront pas la propagation de la nouvelle variante Omicron COVID.

Cette perspective est également soutenue par le Dr Angelique Coetzee, l’épidémiologiste sud-africaine qui a identifié la première souche Omicron.

Depuis CNBC :

Interrogé par Andrew Marr de la BBC pour savoir si des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et l’UE « paniquaient inutilement », Coetzee a souligné que la variante omicron s’était déjà probablement propagée à ces pays. «Je pense que vous l’avez déjà là-bas dans votre pays sans même le savoir, donc je dirais à ce stade, définitivement. Deux semaines plus tard, nous dirons peut-être quelque chose de différent », a-t-elle ajouté.

Enfin, gardez à l’esprit, malgré le potentiel d’Omicron pour des taux de transmissibilité plus élevés, la recherche actuelle suggère que ses symptômes sont «légers».

De RepublicWorld :

Détaillant la différence entre les variantes Delta et Omicron de COVID, le médecin sud-africain (Coetzee) a déclaré que des symptômes relativement plus légers étaient observés dans les cas d’Omicron. « La plus grande différence entre les deux est que Delta vous donnera une perte d’odorat, une perte de goût dans la plupart des cas. Ils viendront pour de la fièvre, auront un pouls élevé et des niveaux d’oxygène inférieurs à la normale. Dans le cas d’Omicron, l’oxygène reste normal, il y a une très légère augmentation du pouls et aucune perte d’odorat. Seulement une gorge irritée et généralement pas bien pendant 1 à 2 jours. Ils guérissent en quelques jours, même si vous êtes vacciné, c’est encore bénin », a-t-elle déclaré.

Dans tous les cas, espérons-le, des données encourageantes continuent d’émerger, les interdictions de voyager sont levées et l’économie mondiale s’accélère.

Cependant, John et Wade trouvent une lueur d’espoir dans tout cela :

(La variante Omicron) permet à la Fed accommodante de justifier plus facilement un blocage sur la réduction du programme d’achat d’obligations, ou à tout le moins, il est moins probable que la Fed relève ses taux ou accélère le programme de réduction. Lors de la dernière campagne de réduction progressive du QE en 2014, les mauvaises nouvelles ont souvent été perçues comme positives pour le marché car les investisseurs s’attendaient à ce que la Fed se concentre sur la croissance économique plutôt que sur la maîtrise de l’inflation. Par exemple, le grand rallye de février à mars 2014 a été lancé par un terrible rapport sur le secteur manufacturier américain.

*** L’essentiel sur la façon de répondre à la folie de cette semaine

La boucle est bouclée, comment réagir face à ce marché maniaque ?

Bref, même si c’est dur, gardez le cap pour l’instant.

Rien dans cette dernière volatilité ne représente un changement vraiment important dans les principaux moteurs du marché actuel. Les bénéfices sont toujours respectables, l’économie continue de rebondir et nous avons une idée raisonnable de la politique et du calendrier à venir de la Fed.

Voici John et Wade pour nous sortir :

Pour l’instant, nous recommandons de s’en tenir à la tendance des fondamentaux sous-jacents (positifs) et aux données historiques qui pointent toutes deux vers des prix plus élevés d’ici la fin de l’année.

