Où les ampoules sont-elles jetées?

29/03/2021 à 21:45 CEST

À présent, nous sommes tous clairs sur certains axiomes du recyclage: les plastiques dans le récipient jaune, les papiers et le carton dans le récipient bleu et le verre dans le récipient vert. Jusqu’à présent, aucun problème. L’inconvénient est lorsque nous parlons d’articles qui ne semblent pas rentrer dans un conteneur particulier. Un exemple paradigmatique est représenté par les ampoules. Sans surprise, selon les données d’AMBILAMP, une organisation à but non lucratif dédiée à la diffusion d’informations sur le recyclage des ampoules, «19% des consommateurs jettent leurs lampes fluorescentes dans l’igloo en verre». Et non, ce n’est pas la destination qu’ils devraient avoir.

Comme l’explique Ecoembes, la principale organisation environnementale de recyclage en Espagne, « on pourrait penser que les ampoules, pouvant transporter des composants en verre, vont dans le conteneur vert, mais ce n’est pas correct ». La réalité est que les ampoules ne contiennent pas que du verre mais aussi beaucoup plus de composants qui doivent être séparés avant d’être traités. C’est la raison pour laquelle la destination correcte et légale des ampoules est le point propre. En ce sens, tout ce que nous avons à faire est d’utiliser le moteur de recherche de points propres fourni par l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs.

Cependant, et comme le dit Ecoembes lui-même, « pour faciliter cette tâche et recycler correctement ce type de déchets, AMBILAMP met également en place d’autres points de collecte possibles pour les ampoules usagées ». En eux, tout citoyen peut prendre ses ampoules épuisées et s’en débarrasser de manière responsable. Mais où les trouver? Ils sont généralement situés dans les magasins de distribution d’électricité et les magasins tels que les quincailleries ou les magasins d’éclairage. Cet autre moteur de recherche nous aidera.

Bien sûr, il faut garder à l’esprit que toutes les ampoules ne peuvent pas être recyclées, comme ils l’assurent sur le blog spécialisé de Leroy Merlin. Plus précisément, il existe deux variétés d’ampoules que nous devons apporter à la poubelle grise car elles ne peuvent pas être réutilisées: les ampoules à filament et les ampoules halogènes. Le reste des ampoules le font, parmi lesquelles nous incluons des variétés telles que les ampoules fluorescentes, les ampoules fluorescentes compactes, les ampoules à décharge, les ampoules LED ou les ampoules de luminaires. C’est pourquoi il est essentiel de savoir quel type d’ampoule nous achetons et utilisons.

Selon les données d’AMBILAMP, il y a actuellement neuf cents tonnes d’ampoules grillées dans les maisons espagnoles. Compte tenu du fait que beaucoup contiennent du mercure et d’autres métaux toxiques, il est essentiel qu’ils soient déposés aux points appropriés pour un recyclage ultérieur. Un qui, selon le portail Web Ecoembes, «commence par séparer les matériaux qui les composent». Ainsi, le mercure, la poudre fluorescente, le plastique et le verre sont obtenus indépendamment, apportant à chacun de ces matériaux une nouvelle application. Il est de la responsabilité de chacun de prendre soin de l’environnement.