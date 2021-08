Où les cadres de beauté passent les vacances d’été – WWD

Mon mari et moi apprécions vraiment les vacances actives et sommes de grands passionnés d’histoire. Nous avons donc passé une semaine en juillet à voyager dans le nord de la France et de la Belgique pour visiter de nombreux sites sombres liés à l’histoire de la Première Guerre mondiale (ainsi qu’à celle de la Seconde Guerre mondiale). Ce fut un voyage vraiment percutant et réfléchi, mais peut-être pas aussi joyeux que d’autres vacances compte tenu du contexte. Cela dit, nous avons réussi à terminer notre voyage à Reims, en France, avec une belle visite et dégustation chez Veuve Clicquot. L’histoire de la « Widow Clicquot » est vraiment incroyable – une femme qui était une innovatrice et une créatrice de marque incroyable à une époque où les hommes dominaient les affaires. C’était un endroit parfait pour conclure une semaine très historique! Oh, et oui, nous y étions le 16 juillet et je porte trois couches dont une polaire et une veste imperméable… ce n’était définitivement pas des vacances au chaud ! — Alex Keith, chef de la direction, P&G Beauty

Une grande partie de notre vie est centrée autour de notre ferme à Sharon Springs [N.Y.]. C’est là que Beekman 1802 a commencé et où nous trouvons le plus de paix toute l’année, mais surtout en été. Nous aimons prendre le temps chaque jour de nous promener sur le terrain de la ferme avec notre chien, Önder, et nous trouvons un répit méditatif dans le jardinage. Depuis que nous avons déménagé à la ferme en 2008, nous nous sommes occupés de nos jardins de fleurs et de légumes où nous récoltons, pouvons, congeler et déshydrater les aliments pour qu’ils durent toute l’année. Ce qui a commencé comme un moyen de maintenir notre maison alors que nous avons investi dans l’entreprise est maintenant devenu une tradition inspirante que nous visons à conserver. — Brent Ridge et Josh Kilmer-Purcell, fondateurs, Beekman 1802

Pour fêter mes 50 ans en août dernier, j’avais prévu un grand splash avec un groupe d’amis dans mon endroit heureux – les Seychelles. Cela a été, bien sûr, perturbé. Je le récupère en août de manière réduite. Je pars aux Seychelles pour mes 50 ans et plus avec seulement quelques amis dans le cadre d’une retraite sur le bonheur et les soins personnels. C’est une telle oasis. J’ai hâte de plonger, de faire de la randonnée, de faire du yoga, de me détendre, de profiter de mes amis et de me désintoxiquer. — Esi Eggleston Bracey, chef de l’exploitation, beauté et soins personnels, Unilever NA

Après une année sans précédent qui nous a tous mis au défi, j’avais très hâte de voyager à nouveau, à la fois pour le plaisir et pour le travail. Avec les délais un peu fous auxquels nous nous sommes habitués, j’aime l’idée d’avoir un laps de temps pour se ressourcer et l’été est parfait pour une retraite dans le désert. Dubaï est la destination dans mon esprit où une nouvelle métropole rencontre le charme d’antan. — Elizabeth Villegas, vice-présidente Amériques, Parfums de Marly

Plus tard dans l’été, je me rendrai à Cape May, NJ, avec ma femme et mes trois filles. Nous attendons avec impatience des journées de farniente à la plage, un mini-golf familial, une visite du phare et la recherche des meilleurs rouleaux de homard. — Ron Gee, directeur général, Shiseido Amériques

Après une année très difficile émotionnellement, je rentre enfin chez moi, en Irlande, pour me vider la tête et nourrir mon âme. Sheep’s Head, Kerry, Irlande, à mon avis, est l’une des plus belles régions du monde. — Noella Gabriel, présidente mondiale et cofondatrice, Elemis