Où les chefs me font revenir Jordan Love

Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

Le Minnesota est depuis longtemps une destination pour la bonne bière locale. Surly à Minneapolis reçoit la plupart des éloges bien mérités, mais Fulton est également idéal si vous voulez rester dans les limites de la ville. Schell est à environ 100 miles au sud, mais existe depuis toujours. Ils fabriquent également Grain Belt maintenant, même si le panneau historique vous accueille toujours sur le chemin de Minneapolis :

Beau. Rappelez-moi de présenter Grain Belt ici plus tard. Le Nord-Est, en particulier, car la pression régulière a le goût de l’eau de flocons de maïs sucré. Ils le vendent aux jeux Vikings !

Cette semaine, je vais me lancer dans un brasseur Twin Cities que je n’ai jamais eu auparavant. Coopérative de brassage Fair State :

La bière est fine et croustillante avec une légère mousse. C’est une bière percutante, forte et directe. Ça sent la bière. Le premier goût est la bière. L’arrière-goût est la bière. Ça ne s’attarde pas, ça s’arrête un peu à ça.

C’est une bonne chose de la part d’une pilsner, le nettoyant pour le palais des bières. La carbonatation cède la place à des saveurs amères de pin, mais rien d’aussi dur que celui d’une IPA. Au fur et à mesure que vous mélangez, vous obtenez un peu d’agrumes en cours de route, c’est donc plus complexe qu’il ne le laisse croire. Il devient plus facile de boire plus la canette est ouverte ; donnez-lui un peu de temps pour respirer et vous vous retrouvez avec quelque chose de vraiment savoureux.

Dans l’ensemble, assez solide. Plus buvable que les IPA mais avec beaucoup plus de saveur que beaucoup d’autres pilsners allemands que j’ai eu. Je ne suis pas sûr que ce soit la boisson désaltérante que les snobs de bière prétendaient être ailleurs – c’est encore assez amer – mais je suis dedans.