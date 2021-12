Où les concurrents de la NBL se retrouveront-ils ?

Melissa Alemásn / Instagram Melissa Alemán rencontrera Fabién de la Concepción et Yellus ce samedi dans un cours de danse à Miami

La 12e saison de Nuestra Belleza Latina a non seulement marqué le retour de l’une des émissions de télévision les plus populaires de ces dernières années, mais aussi l’occasion pour les candidats arrivés au Mansion de la Belleza de toucher le cœur des téléspectateurs. .

Et bien que le vainqueur du concours soit le Hondurien Sirey Morán, qui a signé un contrat avec Univisión en tant que figure exclusive au cours de l’année suivante, les autres participants ont gagné une place spéciale parmi le public.

Par conséquent, et dans leur désir de partager avec les fidèles téléspectateurs qui les ont tant soutenus ces derniers mois, trois des reines gâtées de la dernière saison de Nuestra Belleza Latina auront un événement ce samedi à Miami ouvert au public.

Melissa Alemán, Fabién de la Concepción et Yellus Ballestas promeuvent une rencontre dans la capitale du soleil, intitulée « L’art de la séduction avec les reines », où à travers un cours de danse et une conversation, ils partageront avec une cinquantaine d’adeptes.

« Surprendre! Souvenez-vous que je vous ai dit que j’avais une annonce? Eh bien, ces beautés @ faby_laurencio94, @yelusballestass et leur serviteur, nous serons à Miami le 18 décembre pour un meet & greet et un cours de danse super sexy qui va nous offrir mon amour @yelusballestass « , a commenté Melissa sur son compte de Instagram. « Quel plaisir de partager avec vous tous ! Qui dit cadeau ! ”.

La rencontre avec les reines aura lieu le 18 décembre, à 5h30 de l’après-midi, dans le quartier Wyndwood de Miami, exactement au 2840 NW 7 Avenue, et ceux qui y assisteront n’auront qu’à acheter les billets, qui coûtent 25 $. .

Et tandis que le grand jour arrive, les adeptes des candidats de Nuestra Belleza Latina n’ont pas cessé de partager toutes sortes de messages dans lesquels ils ont montré l’émotion que les retrouvailles produisent.

« Ça va être génial 🔥🔥🔥 », « Belles nos reines ❤️❤️❤️❤️ », « Venez à Houston » et « Wow ! comme ils sont beaux et comme c’est délicieux de les voir en direct », étaient quelques-uns des messages exprimés par les fans de l’émission télévisée.

En dialogue avec Now, la belle reine portoricaine, qui diffusera la rencontre en direct sur Facebook Live via notre compte Nuestra Belleza Latina Nowmismo, dans ce lien, a révélé que l’amitié avec les filles de la NBL les a amenées à réfléchir à des projets ensemble.

« La vérité est que nous avons de nombreux projets ensemble après Nuestra Belleza Latina. Nous voulons nous rapprocher des gens et qu’ils nous rencontrent en personne et c’est pourquoi nous organisons un événement à Miami, où nous espérons voir environ 50 ou 70 personnes », a déclaré le Portoricain.

« Ce cours va être génial ! Nous n’allons pas seulement danser mais mon peuple, nous allons profiter et parler de tout avec mes belles filles @ faby_laurencio94 et @yelusballestass « , a déclaré Melissa sur son Instagram. « On vous attend ce 18 décembre à Miami ! ».

Melissa nous a également dit que le plan est de pouvoir visiter plus de villes après son événement à Miami, d’être avec ses fans, avec des réunions à venir qu’ils espèrent annoncer bientôt.