Où les marques découvriront-elles le monde des NFT ?

C’est pratiquement un fait que la prochaine ère sera marquée par les monnaies numériques et l’Internet de la valeur. Et, comme beaucoup le savent, les jetons non fongibles, mieux connus sous le nom de NFT, font partie de cette révolution. Ainsi, les plus grandes marques mondiales cherchent à tout prix à se renseigner sur cette nouvelle technologie pour ne pas rater le boom, nous vous dirons où elles le font.

Une technologie incontournable

Tout d’abord, rappelons qu’un NFT est une unité unique et non interchangeable qui est stockée dans la Blockchain, généralement dans Ethereum. Mais qu’est-ce qui les rend si spéciaux ?

La révolution du NFT a commencé dans le monde de l’art puisque, contrairement au monde traditionnel, cette technologie permet de tokeniser des œuvres et ainsi de créer un certificat de propriété numérique. Par conséquent, les NFT éliminent un vieux problème : la contrefaçon.

Cependant, l’impact des TVN s’étend sur une grande variété d’éléments. Par exemple, cette technologie démocratise également le monde de l’art puisque pratiquement n’importe qui peut créer un TVN et le vendre.

Ainsi, l’adoption de la technologie a été, pour le moins, exceptionnelle. A tel point qu’il est devenu impossible pour les grandes marques du monde traditionnel d’ignorer le potentiel des NFT.

Mais, même ainsi, il s’agit d’une technologie naissante qui peut représenter un défi à mettre en œuvre pour les grandes marques implantées dans le monde traditionnel. Par conséquent, les espaces d’apprentissage NFT sont devenus une nécessité et très demandés.

Espaces d’apprentissage NFT

Hier, Forbes a publié un article sur les 5 espaces d’apprentissage sur les NFT à venir. Ne manquez donc pas l’occasion de découvrir ces événements à venir. Ne soyez pas en reste !

NFT NYC. 14 novembre

Oui, entre le 1er et le 4 novembre de cette année, la plus grande conférence NFT au monde à ce jour se tiendra à New York, aux États-Unis.

Parmi les intervenants figurent de grandes personnalités avec un palmarès important sur ce marché. Par conséquent, les participants entendront des artistes, des illustrateurs et des fondateurs de plateformes NFT.

Selon sa page officielle, certains intervenants seront Alex Atallah d’OpenSea, l’une des plateformes NFT les plus importantes, Alexei Falin de Rarible, Alexis Ohanian de Reddit, parmi beaucoup d’autres.

Par conséquent, la conférence sera divisée en différents événements au cours des quatre jours, chacun se concentrant sur un sujet particulier associé au monde des NFT.

Aux cours ! Republic Realm Academy vous apprend

Selon Forbes, cette institution a gagné en popularité dans la promotion de la formation continue sur le métaverse, le Web 3.01, et les NFT.

Selon le site officiel de l’institution, ils proposent une série de cours en ligne associés aux sujets mentionnés précédemment. Ils s’assurent également d’avoir des éducateurs multidisciplinaires avec des cheminements de carrière impressionnants.

Par conséquent, avec eux, vous pouvez apprendre comment configurer un portefeuille et acheter un NFT pour participer à cette économie et trouver des opportunités commerciales.

Les inscriptions sont ouvertes et les cours débuteront le 1er février de l’année prochaine.

L’expérience crypto de Miami

Comme nous l’avons déjà signalé sur CryptoTrend, Miami est devenu un lieu convivial avec le monde de la cryptographie et, par conséquent, avec les NFT.

Ainsi, entre le 10 et le 12 novembre de cette année se tiendra la Miami Crypto Experience. L’expérience consistera en une série d’ateliers qui se dérouleront à ces dates et inviteront tout le monde, de ceux qui entrent à peine dans le monde de la crypto aux plus expérimentés.

Selon son site officiel, certains des intervenants seront Tim Draper, Eric Schwertzel, Jessica Zartler, entre autres personnalités.

NFT BZL

Cet événement aura également lieu à Miami, mais ce sera le 30 novembre de cette année. Selon sa page officielle, il s’agira d’un événement pendant la Miami Art Week où des personnalités qui promeuvent le monde des NFT chercheront à fournir une éducation, une inspiration et un réseau de contact.

Centre de Miami

Et, encore une fois, si vous ne pensiez pas que Miami est en train de devenir un endroit crypto-friendly, Dcentral Miami aura lieu du 30 novembre au 1er décembre de cette année.

Il s’agira d’une convention qui cherchera à aborder les questions sur l’avenir de la finance décentralisée et des NFT. Par conséquent, ils espèrent être le point de convergence du monde pour célébrer l’art, la mode et la créativité avec l’avenir de la finance.

