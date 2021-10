Où les particuliers fortunés (HNI) et Ultra HNI investissent-ils en Inde ?

Les investisseurs s’intéressent aux marchés privés, car une grande partie de la richesse en papier est créée parmi les entreprises en démarrage et à mi-parcours.

Le marché boursier est en plein essor et le secteur immobilier montre des signes de grand retour. Les prix de l’or n’ont pas beaucoup bougé au cours des 12 à 18 derniers mois et le dynamisme du mouvement des taux d’intérêt offre des opportunités aux investisseurs. La création de richesse est un processus à long terme et l’exploitation des opportunités avec la bonne allocation d’actifs est la clé pour générer un rendement ajusté de l’inflation élevé dans son portefeuille. Et, les individus fortunés (HNI) et les ultra HNI sont considérés comme cet ensemble d’investisseurs qui jouent bien leurs cartes. Pour savoir comment les HNI allouent leurs fonds, Sameer Kaul, MD & CEO, TrustPlutus Wealth (Inde) dans une interview par e-mail partage les idées qui peuvent aider les investisseurs particuliers dans leurs décisions d’investissement.

Parmi les nombreuses options d’investissement disponibles, où les HNI et Ultra HNI investissent-ils en Inde ?

De nombreuses nouvelles options d’investissement ont été ajoutées au fil des ans pour les investisseurs HNI en Inde, en dehors des fonds communs de placement et des actions vanille. Par exemple, les HNI peuvent désormais investir dans des obligations souveraines aurifères/ETF sur l’or, ils peuvent s’exposer à l’immobilier par le biais de fiducies de placement immobilier (FPI) ou de débentures liées à l’immobilier, les InvIT sont un véhicule attrayant pour investir dans des actifs d’infrastructure et un système de remise libéralisé (LRS) et les fonds de fonds libellés en roupies sont un moyen attrayant de diversifier le portefeuille. Enfin, des idées telles que les investissements pré-IPO, la dette à risque, le capital-investissement et les fonds spéculatifs trouvent également preneur au sein de la communauté HNI.

Le Nifty50 est en hausse de plus de 10 000 depuis les creux de mars 2020. HNI et Ultra HNI sont-ils restés investis à tous les niveaux ou ont-ils continué à enregistrer des bénéfices à des niveaux cruciaux ?

Notre expérience est que la plupart des investisseurs sont restés investis à tous les niveaux. Ceux qui avaient besoin de liquidités à tout moment ou qui n’étaient pas sûrs des valorisations ont enregistré des bénéfices. Les HNI et les UHNI ont généré des liquidités dans leurs activités et ont recherché des opportunités dans toutes les classes d’actifs. Nous constatons un intérêt croissant pour les portefeuilles obligataires et les clients recherchent également des investissements alternatifs.

Les crypto-monnaies ne sont toujours pas un produit financier réglementé en Inde. Quelle est l’approche des HNI, Ultra HNI tout en considérant la crypto comme une classe d’actifs alternative ?

Nous ne couvrons pas cette classe d’actifs et ne souhaitons pas la commenter.

Dans quelle mesure l’espace de démarrage est-il attrayant pour les HNI en Inde ? L’argent va-t-il davantage dans les start-ups technologiques ou aussi dans d’autres secteurs ?

Les investisseurs s’intéressent aux marchés privés, car une grande partie de la richesse en papier est créée parmi les entreprises en démarrage/moyen. Les investisseurs peuvent accéder à ces sociétés soit par la voie de la dette à risque, soit par le biais de fonds de capital-risque/de capital-investissement. Comme pour les marchés publics, les entreprises privées mais ayant une bonne économie d’unité valent la peine d’investir et nous suggérons de manière sélective aux investisseurs d’envisager de telles opportunités. Cependant, en général, nous pensons qu’il y a une plus grande exubérance sur les marchés privés par rapport aux marchés publics et les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans une telle classe d’actifs.

Comment les HNI doivent-ils aborder l’allocation d’actifs lorsqu’il s’agit d’investir leur argent ?

Les UHNI et HNI devraient continuer à être disciplinés dans leurs investissements en adhérant à leur allocation d’actifs à long terme et en rééquilibrant leur portefeuille périodiquement afin de s’assurer qu’ils ne sont pas surexposés à une classe d’actifs particulière. Ces derniers temps, nous avons également constaté un appétit croissant des HNI pour les investissements dans des classes d’actifs exotiques. Les investissements dans des classes d’actifs dites exotiques telles que le capital-investissement peuvent être poursuivis sous réserve de la fixation d’un plafond dans l’allocation globale d’actifs afin que la nature de longue durée de ces produits et le manque de liquidité ne créent pas de défis pour l’investisseur en termes de leur objectifs d’investissement globaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.